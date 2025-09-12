Blut geleckt: Jeje Lopes will mit Reality-TV weitermachen

Jeje Lopes, bekannt aus Formaten wie Too Hot To Handle: Germany und aktuell als Teilnehmende bei Love Island VIP, hat eine klare Entscheidung getroffen – sie will nach ihrer Suche nach Liebe ihre Reise im Reality-TV fortsetzen. In einem Interview mit Promiflash zeigte sich der Social-Media-Star begeistert von ihren bisherigen Erfahrungen. "Ich bin aus 'Love Island' raus und ich dachte mir: 'Oh, mein Gott, war das eine intensive, krasse Erfahrung.' Ich will weitermachen, ich will definitiv weitermachen", erklärte sie, sichtlich sprühend voller Enthusiasmus. Trotz emotionaler Höhen und Tiefen sei es für sie ein "Gefühlschaos, aber ein gutes" gewesen.

Obwohl Jeje nach anfänglichen Zweifeln an der von Sylvie Meis (47) moderierten Show nun ganz offensichtlich Feuer und Flamme für die Welt des Reality-TVs ist, lässt sie die Fans weiterhin im Unklaren, welche Shows sie in Zukunft ins Visier nehmen will. Auf die Frage nach konkreten Plänen blieb die Reality-Darstellerin zurückhaltend: "Darüber rede ich noch nicht." Ihre Fans müssen sich also noch gedulden, bis neue Projektdetails ans Licht kommen. Doch die Begeisterung, die Jeje in ihren Aussagen zeigt, dürfte die Vorfreude wohl nur noch erhöhen. Sie wurde im Interview nicht müde zu betonen, wie motiviert sie ist: "Ich hab Bock auf mehr."

Die Social-Media-Beauty hat sich mit ihrer offenen und emotionalen Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Mit ihrem authentischen Auftreten überzeugt sie zudem als Schauspielerin wie auch als Musikerin. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Jeje allerdings durch ihre Rolle in der RTL2-Daily-Soap "Krass Schule". Auf Instagram sowie YouTube gibt die Influencerin zudem regelmäßig Einblicke in ihr Leben und teilt ihre Erlebnisse mit ihren insgesamt knapp 300.000 Followern. Mit ihrer Euphorie für das Reality-TV scheint eines jedenfalls sicher: Jeje bleibt den Trash-Fans in der bunten TV-Welt wohl noch lange erhalten.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

