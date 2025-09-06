Jeje Lopes feiert Bisexualität im "Love Island VIP"-Cast

Die neue Staffel von Love Island VIP sorgt für frischen Wind – und das liegt nicht zuletzt an den Kandidatinnen Stella Stegmann (28) und Joena Steilen. Zum ersten Mal sind nämlich zwei offen bisexuelle Frauen Teil der Show. Sängerin und Schauspielerin Jeje Lopes, die ebenfalls zur Riege der Kandidatinnen gehört, zeigt sich begeistert von dieser Entwicklung. "'Love Island' hat ein kleines Upgrade", schwärmte Jeje im Interview mit Promiflash und fügte begeistert hinzu: "Das macht das Ganze noch mal ein bisschen spannender."

Mit der Aufnahme von Joena und Stella erweitert "Love Island VIP" nicht nur das Spektrum der teilnehmenden Persönlichkeiten, sondern adressiert auch ein Publikum, das sich mehr Vielfalt wünschte. Die beiden Frauen, die auf Männer und Frauen stehen, versprechen frischen Wind und eröffnen die Frage, wie sich dies auf die Beziehungen innerhalb der Show auswirken könnte. Die Zuschauer sind gespannt, welche neuen Konstellationen sich entwickeln werden und ob gerade diese Besonderheit der beiden Kandidatinnen zu unvorhersehbaren Wendungen führen wird. Ein echter Grund zur Vorfreude und ein willkommenes Element der Überraschung in dem beliebten TV-Format.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stella durch ihre Sexualität frischen Wind in ein Reality-TV-Format bringt. Die Medienpersönlichkeit gehört nämlich nicht nur zu den ersten bisexuellen "Love Island VIP"-Kandidatinnen: Sie begeisterte das TV-Publikum bereits als erste queere Bachelorette. Dass sie nun erneut für queere Sichtbarkeit in der Medienlandschaft sorgen darf, macht sie stolz. "Ich freue mich darauf, neue Erlebnisse zu kreieren und unterschiedliche Perspektiven einzubringen", betonte Stella gegenüber Promiflash.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

