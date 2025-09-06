Jeje Lopes hat wegen "Love Island VIP"-Anfrage gezweifelt

Social-Media-Star Jeje Lopes wird in der neuen Staffel von Love Island VIP zu sehen sein. Die Einladung zur Teilnahme kam für die Schauspielerin und Musikerin überraschend, wie sie in einem Interview mit Promiflash verriet. Anfangs war sie hin- und hergerissen und konnte sich zunächst nicht entscheiden, ob sie die Herausforderung annehmen sollte. Der Grund für ihre Bedenken lag in einer gerade überstandenen schwierigen Beziehung. Doch schließlich traf Jeje eine mutige Entscheidung: "Ich habe schon lange überlegt, aber irgendwann kam dieser Moment, in dem ich dachte, 'Ich scheiße auf alles, ich gehe jetzt da rein'", sagte sie sich entschlossen.

Die Einladung für "Love Island VIP", in der sich viele Möglichkeiten für neue Couples bieten, kam nicht durch eine Bewerbung von Jeje selbst, sondern direkt vom Format. In ihren Überlegungen war sie sich zunächst unsicher, was der richtige Schritt für sie sei. "Ich war noch ein bisschen durcheinander", gab sie zu. Der Prozess der Entscheidungsfindung war keineswegs einfach für Jeje, die sich fragte, ob sie die Gelegenheit wahrnehmen oder die Zeit eher ruhig zu Hause verbringen solle: "Ich kann ja auch zu Hause sitzen, die Wand anstarren und weinen, oder ich gehe jetzt einfach ins Format und mach mein Ding", habe sie letztlich geschlussfolgert. Sie konnte dem Angebot, neues Terrain zu betreten, nicht widerstehen.

Die Wahl, an "Love Island VIP" teilzunehmen, spiegelt nicht nur eine berufliche Entscheidung wider, sondern auch eine persönliche. Nach einer harten Phase in ihrem Liebesleben suchte der Social-Media-Star einen neuen Anfang. Für ihre Follower zeigt sich Jeje damit als Beispiel dafür, nach Rückschlägen weiterzumachen und neue Chancen zu ergreifen. Auf Social Media hat sie sich zuvor bereits eine große Fangemeinde aufgebaut. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von Too Hot to Handle: Germany auf Netflix bekannt, wo sie gleich zu Beginn mit einem Kuss mit Mitstreiterin Joena Steilen für Schlagzeilen sorgte. Jeje Lopes wagte außerdem mit ihrer Rolle in der RTL2-Daily-Soap "Krass Schule" den Schritt in die Öffentlichkeit.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

