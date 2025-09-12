Ist sie schwanger? Anna-Maria Ferchichi spricht Klartext

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann, Rapper Bushido (46), versetzten ihre Fans kürzlich in Aufruhr. Im Netz deutete Anna-Maria an, dass sich in Sachen Familienplanung bald etwas tun könnte – gemeinsam hat das Paar bereits sieben Kinder, Anna-Maria hat auch noch einen erwachsenen Sohn aus einer früheren Beziehung. Ob sie wirklich weiteren gemeinsamen Nachwuchs planen, behielten sie bislang für sich – weshalb Promiflash nun auf der Bertelsmann Party in Berlin nachgehakt hat. "Ja, es gibt einen leicht veränderten Stand, aber nur leicht", verriet Anna-Maria noch verhalten. Anis Ferchichi, wie ihr Mann mit bürgerlichem Namen heißt, ließ die Bombe dann aber platzen: "Sie ist nicht schwanger, das können wir ausschließen."

Damit haben die Ferchichis mit der größten Frage aufgeräumt – Baby Nummer neun ist nicht unterwegs. "Ich werde heute Abend auch etwas trinken", ergänzte Anna-Maria als Beweis. Dennoch bleiben die beiden prominenten Auswanderer geheimnisvoll. Im Promiflash-Interview verraten sie, dass es in den kommenden Tagen ein klares Update bezüglich ihrer Familienplanung geben wird. Ein bisschen müssen sich ihre Fans also noch gedulden – es bleibt spannend, was die TV-Stars zu verkünden haben.

Gemeinsam mit ihren Kindern leben die 43-Jährige und der "Sonnenbank Flavour"-Interpret seit 2022 in Dubai. Anna-Maria, die inzwischen eine erfolgreiche Influencerin und Podcasterin ist, geht in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz auf – auch wenn sie kein Geheimnis daraus macht, dass sie im Alltag eine Menge Unterstützung durch ihr Personal erhält. Obwohl es ihr sehr wichtig ist, trotz acht Kindern regelmäßig ihren Hobbys wie Sport und Freunde treffen nachzugehen, sind bereits wenige Tage ohne Sprösslinge für sie kaum auszuhalten. "Es war schön, zehn Tage für mich zu haben, aber morgen gehts zurück zur Familie und ich bin einfach nur superglücklich. Die Tage hier waren gewöhnungsbedürftig. Die ersten Tage fiel mir das echt schwer", erzählte sie im Sommer in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub