Laut Emmy Russ ist im Reality-TV zu "90 Prozent alles fake"

Emmy Russ (26) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Interview mit Promiflash teilte sie jetzt ihre ehrliche Meinung über die Fernsehbranche. "Im Reality-TV ist 90 Prozent alles fake. Menschen sind fake, ihr Lifestyle ist fake, den sie auf Instagram zum Beispiel präsentieren", erklärte sie. Laut Emmy gibt es aber auch positive Beispiele – etwa sie selbst, Marko Petrovic und dessen Bruder Aleksandar Petrovic (34). Auf die Frage, ob man in der TV-Welt die große Liebe finden könne, antwortete Emmy ausweichend: "Dementsprechend, die große Liebe kann man finden, aber es ist halt wie im Lotto."

Reality-Neuling Marko stimmte den kritischen Aussagen zu und schilderte, dass er die Branche ähnlich wahrnehme. "Ich würde auch sagen, das ist schon eher unwahrscheinlich. Ich bin ja noch neu in der Szene, deswegen kann ich das noch nicht so ganz beurteilen von meinen persönlichen Erfahrungen, aber ich würde Emmy schon recht geben." Für den Bruder von Aleks ist Reality-TV also ebenfalls kein ideales Pflaster für echte Gefühle: "Nicht die optimale Branche, sage ich mal."

In der Vergangenheit sorgte Emmy bereits durch ihre Verbindungen innerhalb der Reality-TV-Szene für Schlagzeilen. Aktuell führen Gerüchte über eine mögliche Liaison mit Aleks immer wieder zu Spekulationen – insbesondere, da er weiterhin offiziell vergeben ist. Die Influencerin reagierte schlagfertig und ließ Spekulationen mit provokanten Social-Media-Posts ins Leere laufen. Emmy scheint die Aufmerksamkeit der Szene gekonnt zu lenken und sich genauso versiert zwischen Fiktion und Wahrheit zu bewegen wie die von ihr kritisierte Branche selbst.

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Instagram / markan_official Marko Petrovic

IMAGO / Beautiful Sports Aleks Petrovic, Realitystar