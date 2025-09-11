Perfekte Zeit: Deshalb posierte Lilly Becker für den Playboy

Lilly Becker (49) hat sich entschieden, ihre Vierziger mit einem besonderen Projekt abzuschließen: Sie wird Playmate. "Ich bin jetzt 49, in den Fünfzigern hätte ich es nicht mehr machen wollen", sagt Lilly im Interview in der aktuellen PLAYBOY Oktober-Ausgabe und gibt dem Magazin damit Einblick in ihre Beweggründe. Für die gebürtige Niederländerin sei der Zeitpunkt perfekt gewesen, um ihre harte Arbeit und Kämpfe der letzten Jahre mit einem "Knall" zu krönen. Das Shooting sieht sie als Beginn eines neuen Kapitels, in dem sie sich darauf konzentrieren möchte, das Leben zu genießen.

Ihre Entscheidung zu dem Fotoshooting steht für Selbstbewusstsein und Stolz auf ihren Körper, eine Botschaft, die Lilly auch vermitteln möchte. "Fuck it, ich sehe gut aus", kommentiert sie ihren Entschluss schlagfertig gegenüber PLAYBOY. Mit dieser Aktion verabschiedet sie sich nicht nur von einem Jahrzehnt, das von vielen Herausforderungen geprägt war, sondern begrüßt ihre Zukunft mit einer positiven und selbstbewussten Einstellung. Für sie ist klar: Dieser Schritt ist ein Symbol für Freiheit, Stärke und Genuss.

Bereits zuvor hatte ein anderer öffentlicher Auftritt von Lilly für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Mit ihrem Sieg im Dschungelcamp konnte sie die Herzen vieler Zuschauer gewinnen und als starke, charismatische Persönlichkeit überzeugen. Mit dem PLAYBOY-Cover zeigt Lilly nun eine andere Seite der Mutter eines Sohnes, die ebenfalls bei ihren Fans gut ankommt. Die Reaktionen auf die ersten Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken sind begeistert. Lilly beweist einmal mehr, dass sie keine Angst davor hat, neue Wege zu gehen und dabei ihren eigenen Regeln zu folgen.

Getty Images Lilly Becker, Juli 2025

Getty Images Lilly Becker im März 2024

Imago Amadeus mit Mama Lilly Becker, Juli 2025