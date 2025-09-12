Michelle Williams über die spontane Destiny's Child-Reunion

Michelle Williams (45), bekannt als Mitglied der legendären Girlgroup Destiny's Child, hat in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" über den Überraschungsauftritt des Trios gesprochen. Bei Beyoncés (44) finalem "Cowboy Carter"-Tourkonzert am 26. Juli in Las Vegas schlossen sich Michelle, Beyoncé und Kelly Rowland (44) spontan wieder zusammen und präsentierten ein mitreißendes Medley ihrer bekanntesten Hits wie "Independent Woman", "Lose My Breath" und "Bootylicious". Michelle nannte das Treffen eine "großartige, spontan getroffene Entscheidung", die die Fans in Euphorie versetzte.

Im Gespräch mit Andy gab Michelle noch weitere Einblicke in ihre Zeit bei Destiny's Child. Bereits 2018 hatte sich das Trio für einen Auftritt bei Coachella wiedervereint, damals jedoch mit mehr Vorbereitungszeit. Auf die Frage, ob eine gemeinsame Studioarbeit der drei Sängerinnen bevorstehe, zeigte sich Michelle offen: "Alles ist möglich. Musik? Das mag ich nur mit Beyoncé und Kelly." Neben Musik feiert die Sängerin derzeit auch auf Broadway-Bühnen Erfolge. Als persönliche Favoriten aus dem Repertoire ihrer ehemaligen Band nannte sie "Say My Name" sowie den Song "Survivor".

Destiny's Child, gegründet in Houston in den frühen 1990ern, hatte ihr letztes Album "Video Anthology" nach einigen Jahren Pause im Jahr 2013 veröffentlicht. Ihre Musik prägte eine ganze Generation, weshalb die Gruppe auch heute noch als eine der größten Ikonen der Musikgeschichte gilt. Trotz ihrer individuellen Solo-Erfolge am Broadway betont Michelle immer wieder, wie wichtig ihr die Verbindung zu Beyoncé und Kelly ist. Auch über die Jahre hinweg blieb die enge Freundschaft zwischen den drei Sängerinnen spürbar – ob auf oder neben der Bühne.

Imago Michelle Williams, Sängerin

Getty Images Destiny's Child bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2000

Getty Images Destiny's Child im Januar 2001 in Washington