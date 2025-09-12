"Schloss Einstein"-Star Janina Elkin erzählt von offener Ehe

Janina Elkin, bekannt aus Produktionen wie "Das Damengambit" und "Schloss Einstein", hat im Gespräch mit Bunte über ein Thema berichtet, das viele überrascht: die offene Ehe mit ihrem Mann Chris. Seit 18 Jahren sind die beiden ein Paar, vor zehn Jahren entschieden sie sich jedoch, neue Wege in ihrer Beziehung zu gehen. Mithilfe einer speziellen App, auf der sie gemeinsam angemeldet sind, können sie potenzielle Partner kennenlernen, dabei aber offen zeigen, dass sie verheiratet sind. "Wenn man so jung zusammenkommt, da kann man auch nicht wirklich etwas über sich selbst erfahren. Wir hatten immer wunderbaren Sex miteinander, aber es kam dann irgendwann der Punkt, da haben wir uns gefragt: 'Was gibt es denn da noch?'", erläutert die Schauspielerin.

Janina, die ab dem 12. September in der Comedyserie "Call My Agent Berlin" zu sehen ist, betont, dass Abenteuer mit anderen Menschen keinesfalls im Mittelpunkt ihrer Beziehung stehen. Sie gibt an, dass es keinerlei Zwang zur Intimität mit anderen gebe und sie diese Freiheit lediglich nutzen, wenn sie das Bedürfnis verspüren. Besonders schätzt Janina den anschließenden Austausch mit ihrem Mann über solche Erlebnisse, den sie als ihren "Lieblingspart" bezeichnet. "Dadurch lernen wir uns selbst und einander noch besser kennen", so die Schauspielerin. Für sie sei es auch kein Problem, ihren Ehemann mit anderen Frauen zu sehen. Ganz im Gegenteil: "Ich freue mich für ihn."

Zusammen haben Janina und Chris zwei Kinder und eine Beziehung, die sie auf den Säulen Liebe, Vertrauen und Respekt aufbauen. Die Entscheidung für eine offene Ehe trafen die beiden aus Neugier und dem Wunsch, mehr über sich selbst und die Dynamik ihrer Partnerschaft herauszufinden. "Wir waren offen für was Neues", erklärt Janina. Rückblickend habe das Experiment ihre Verbindung gestärkt und ihnen gezeigt, dass ihre Liebe nicht durch andere Einflüsse geschmälert wird. Ein Beweis dafür, dass sie trotz des außergewöhnlichen Weges eine solide und harmonische Partnerschaft führen.

Imago Janina Elkin, Schauspielerin

Imago Janina Elkin im Jahr 2010

Imago Janina Elkin, TV-Star

