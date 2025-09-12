Trotz Trennung: J.Lo lebt weiterhin im gemeinsamen Anwesen

Jennifer Lopez (56) lebt weiterhin in dem 58-Millionen-Euro-Anwesen, das sie einst mit Ben Affleck (53) in Bel-Air bewohnte. Obwohl das Paar sich getrennt hat und das Haus seit Juli des vergangenen Jahres auf dem Markt angeboten wird, bleibt die Sängerin dort wohnen, da sie Eigentümerin ist und ihr neues Zuhause in Hidden Hills noch renoviert wird. Der Verkaufsprozess des Anwesens gestaltet sich schwierig, da Jennifer den Preis nicht senken möchte, während Ben darauf drängt, einen niedrigeren Angebotspreis anzusetzen, wie Daily Mail berichtet. Das luxuriöse Anwesen umfasst zwölf Schlafzimmer und 24 Badezimmer – genug Platz, um in der Übergangszeit komfortabel zu bleiben.

Laut Insidern sei das Anwesen überteuert, was potenzielle Käufer abschrecken könnte. Der aktuelle Preis von rund 58 Millionen Dollar übersteigt sowohl den Marktwert als auch die Summe, die das Paar ursprünglich für das Haus bezahlt hat. Obwohl es erste Interessenten gab, scheiterten die Verkaufsverhandlungen unter anderem an unvorhergesehenen Ereignissen bei den Käufern. Neben den hohen Anschaffungskosten steigen auch die jährlichen Versicherungsbeiträge erheblich, vor allem aufgrund der Risiken durch die vermehrt auftretenden Brände in der Region. Ein Immobilienmakler schätzt, dass der Preis um mindestens 15 Prozent gesenkt werden müsste, um das Anwesen erfolgreich zu verkaufen.

Trotz der Trennung von Ben und Jennifer blieben ihre Kinder weiterhin eng verbunden. Insider berichteten gegenüber People, dass Jennifers Zwillinge sowie die Kinder von Ben und dessen Ex-Frau Jennifer Garner (53) regelmäßig Kontakt miteinander hielten. "Die Kinder sind immer noch sehr nah beieinander", verriet eine Quelle. Beide Schauspieler legten großen Wert darauf, dass der Zusammenhalt unter den Kindern trotz aller Veränderungen bestehen blieb und betonten, wie wichtig ein harmonisches Umfeld für ihren Nachwuchs sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024