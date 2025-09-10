Ben Affleck und J.Los Kinder stehen sich trotz Trennung nah

Das einstige Traumpaar Ben Affleck (53) und Jennifer Lopez (56) hat sich zwar getrennt, doch ihre Kinder halten die familiären Bande weiterhin fest zusammen. Auch wenn Ben und Jennifer nicht mehr zusammen sind, zeigt sich, dass die Beziehung ihrer Kinder weiterhin intakt ist. Laut Quellen von People sind die Kinder von Ben und seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) sowie Jennifers Zwillinge aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56) eng verbunden und sprechen regelmäßig miteinander. "Die Kinder sind immer noch sehr nah beieinander", verrät eine Quelle. Beide Elternteile legen großen Wert darauf, dass ihre Kinder in einer unterstützenden Umgebung aufwachsen, und betonen, dass sie trotz der Trennung in ihrem Leben weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Nach ihrer zweiten Trennung Anfang des Jahres betonte das einstige Paar, dass die Erziehung der Kinder für beide höchste Priorität hat. Obwohl der Kontakt zwischen Jennifer und Ben inzwischen seltener ist, sorgen sie dafür, dass die Kinder jederzeit Zeit miteinander verbringen können. Auch Jennifer wird von einer Quelle als fürsorgliche Mutter beschrieben, die Bens Kindern dieselbe Liebe schenkte wie ihren eigenen. "Selbst nach der Scheidung stellen Ben und Jennifer sicher, dass die Kinder wissen, dass sie miteinander auskommen", so die Quelle weiter. Seit Jennifer im August des letzten Jahres die Scheidung eingereicht hat, bleibt die Priorität der beiden Schauspieler, den Nachwuchs in Harmonie und Frieden großzuziehen.

Der zweite Anlauf von Ben und Jennifer war von kurzer Dauer. Das Paar war erstmals 2002 zum Thema der Presse geworden, nachdem sie sich am Set des Films "Gigli" kennengelernt hatten. Eine erste Verlobung platzte 2004, bis sie ihre Romanze 2021 erneut aufleben ließen und im folgenden Jahr heirateten. Doch während das Eheglück nicht von Dauer war, stehen beide Schauspieler zu ihren Rollen als engagierte und liebende Eltern. Jennifer, die im Vorfeld ihrer Welttournee mit der spanischen Zeitung El País sprach, erklärte: "Es war eine schwierige Zeit, aber ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich stärker und besser daraus hervorgehe." Offenbar hat das sehr gut funktioniert.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival