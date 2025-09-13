Auf diese TV-Shows hätten Peter Klein und Yvonne total Bock

Bei der Premiere von "The Power" in Berlin zeigten sich Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) voller Vorfreude und Enthusiasmus für zukünftige TV-Projekte. Peter verriet gegenüber Promiflash, dass er sich sehr für ein Abenteuer im Dschungelcamp begeistern würde. "Der Dschungel steht ja gerade wieder an. Das wäre vielleicht eine schöne Sache, wenn man da mal eine Anfrage bekäme", erzählte er begeistert.

Peter deutete an, dass auch eine Teilnahme bei Formaten wie Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen für ihn äußerst attraktiv wäre. "Es sind viele, viele Formate, wo ich sage ja, wo ich sagen würde, da wär ich gerne mal dabei", erklärte er. Yvonne teilte ebenfalls ihre Wünsche und Pläne: "Backpacker würde mich auch interessieren", erklärte sie. Auch Promi Big Brother stünde auf ihrer Liste, und die Idee eines "Sommerhaus der Stars"-Specials mit alten Bekannten sei für sie ebenfalls verlockend.

Das Paar hat nach einem Jahr Renovierung nun endlich seine erste gemeinsame Wohnung in Berlin bezogen. Das Liebesnest am Kurfürstendamm umfasst 64 Quadratmeter und verschlang eine sechsstellige Summe, den Großteil der Arbeiten erledigten die beiden selbst. Ganz zusammenziehen werden die zwei jedoch nicht: Peter lebt und arbeitet die meiste Zeit des Jahres auf Mallorca. Für Yvonne ist die entspannte Fernbeziehung genau das Richtige, da sie so ihre Ruhe und Freiräume genießen kann.

AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025