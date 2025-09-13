Cecilia Asoro entlarvt Jennifer Iglesias als Yeliz-Fan

Cecilia Asoro (29) hat nun ein pikantes Detail über ihre Reality-TV-Kollegin Jennifer Iglesias (26) ausgeplaudert. In ihrer Instagram-Story verriet sie, dass Jennifer, die in der vergangenen Staffel von Prominent getrennt für ordentlich Zündstoff sorgte, eigentlich ein großer Fan von Yeliz Koc (31) sei. Dabei war es gerade Jennifer, die sich während der Show immer wieder kritisch über Yeliz äußerte und sogar behauptete, diese habe eine unfaire Allianz mit Ariel, Giuliano Lorenzo Hediger, Christina Grass (37), Marco Cerullo (36), Jana Klein und Sidar Sahin durch das gemeinsame Management geschmiedet. Doch Cecilia enthüllte nun, dass Jennifer selbst in das von Yeliz' Schwester geführte Management eintreten wollte.

Laut Cecilia habe Jennifer sie im vergangenen Jahr sogar regelrecht angebettelt, um einen Wechsel ins Management der "Rosenschwestern" zu erreichen. "Ich musste mit ihr eine Stunde telefonieren, weil sie wortwörtlich ihr Management sche*ße findet und wechseln wollte", erzählte Cecilia. Sie wiederholte mehrfach, wie "cringe" sie Jennifers Verhalten empfand, da diese in der Show alles darangesetzt hatte, sich von Yeliz und deren Umfeld zu distanzieren.

Während Cecilia in der Branche für ihre direkte Art bekannt ist, sorgt Jennifer oft mit ihren impulsiven Reaktionen für Aufregung. Die Fans warten gespannt darauf, ob und wie Jennifer auf die brisanten Aussagen reagieren wird. Gerade in der Welt des Reality-TVs sind solche Streitigkeiten nicht selten, doch die Mischung aus persönlichem Drama und öffentlich geteilten Vorwürfen garantiert erneut hohe Aufmerksamkeit.

Collage: Amazon MGM Studios, Instagram / jennifer1glesias Collage: Cecilia Asoro und Jennifer Iglesias

RTL Marco, Christina, Yeliz, Nico, Giuliano, Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025