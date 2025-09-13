Große Pläne: Brooklyn Beckham will eine Burger-Kette gründen

Brooklyn (26) Peltz Beckham hat große Pläne in den Vereinigten Staaten: Der 26-Jährige möchte eine Burger-Kette ins Leben rufen, die den Namen Beck's Buns tragen soll. Unterstützung bekommt er dabei von seinem milliardenschweren Schwiegervater Nelson Peltz. Schon seit Längerem träumt Brooklyn davon, in seiner Heimat ein eigenes Restaurant zu eröffnen – nun scheint dieser Wunsch tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Neben hochwertigen Burger-Kreationen sollen auch Brooklyns eigens entwickelte Buster-Hot-Sauces auf der Speisekarte stehen, wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet.

Das Konzept der neuen Kette ist dabei nur ein Teil eines weit größeren Plans. Unter dem Namen Cloud 23 arbeitet Brooklyn seit Kurzem an seinem eigenen Marken-Imperium, das sich nicht allein auf die Gastronomie beschränken soll. Von Lebensmitteln über Getränke bis hin zu Modeartikeln plant der Beckham-Spross ein breites Spektrum, das künftig das Label tragen könnte. Mit Buster Sauce Inc., seinem ersten Unternehmen, hat Brooklyn bereits erfolgreich scharfe Saucen auf den Markt gebracht – und damit die Grundlage für seine kommenden Projekte geschaffen.

Mitten in seinem geschäftlichen Aufbruch rückt dennoch weiterhin sein Privatleben in den Fokus. Das Verhältnis zu seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham (51) soll nach wie vor angespannt sein. Stattdessen pflegt Brooklyn offenbar ein besonders enges Verhältnis zu seiner Schwiegerfamilie, mit der er viel Zeit verbringt. Vor allem zu Nelson Peltz, dem Vater seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) Beckham, hat er offenbar ein Vertrauensverhältnis aufgebaut – ein Vorteil, der ihm nun auch beruflich zugutekommt. Die Risse in der Beziehung zu seiner eigenen Familie traten in der Öffentlichkeit zuletzt immer deutlicher zutage, doch Brooklyn scheint fest entschlossen, sich trotz dieser Schwierigkeiten beruflich unabhängig zu verwirklichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022