Hanna Sökeland hat Chantal durch Ex Jessica kennengelernt

Hanna Sökeland hat ihrem Glück eine aufregende Wendung hinzugefügt: Die frühere Princess Charming ist frischverliebt und zwar in Chantal-Jale Kirman (25)! Im Promiflash-Interview verriet Hanna jetzt, wie das Schicksal die beiden Frauen zusammenführte – und die Story könnte kaum filmreifer sein. Die beiden lernten sich tatsächlich durch Hannas frühere Partnerin Jessica Huber kennen. Chantal, die als Schauspielerin bei der Serie Köln 50667 mitwirkte, verkörperte mit eben jener Ex dort ein lesbisches Paar. "Ausgerechnet durch meine Ex habe ich Chanti dann wirklich kennengelernt – und jetzt ist sie meine Freundin", schilderte Hanna mit einem Lächeln.

Aber die Geschichte ist noch kurioser: Vor ihrer eigentlichen Begegnung hatte Chantal Jessica vor der Kamera als Teil ihrer Rolle geküsst. Diese ungewöhnliche Konstellation bezeichnet Hanna heute scherzhaft als einen Plot-Twist, der direkt aus der Feder eines Drehbuchautors stammen könnte. "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Dieser scheinbar verrückte Zufall führte letztlich dazu, dass zwischen Hanna und Chantal echte Gefühle entstanden und sich die beiden Frauen ineinander verliebten.

Hanna, bekannt für ihren selbstbewussten und spritzigen Charakter, zeigte sich bei ihrer Neuen direkt von ihrer romantischen Seite. Als sie Chantal fragte, ob sie offiziell ein Paar werden wollen, tat sie dies mit einer ganz besonderen Geste: ein liebevoll vorbereitetes Hotelzimmer, dekoriert mit Ballons und einem Goldring mit pinkfarbenem Stein. Im Promiflash-Interview betonte Hanna: "Weil das ihre absolute Lieblingsfarbe ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / chantaljale Chantal-Jale Kirman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025

Anzeige