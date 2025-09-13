Matthias Schweighöfer scheiterte an der Führerscheinprüfung

Matthias Schweighöfer (44) hat enthüllt, dass seine ersten Schritte in Richtung Führerschein nicht ganz so erfolgreich waren, wie sein Start in der Schauspielerei: Der gebürtige Mecklenburger fiel damals mit 18 Jahren bei der theoretischen Prüfung durch. Mittlerweile sind die Straßenverkehrsregeln allerdings keine Hürde mehr für ihn, wie der 44-Jährige jetzt im Interview mit Bild betont. Er beschreibt sich selbst als einen ausgesprochen entspannten Autofahrer, der im Alltag kaum den Drang verspüre, unnötig aufs Gas zu drücken.

Besonders genießt er längere Autofahrten mit seiner Freundin, der Schauspielerin Ruby O. Fee (29). Diese gemeinsamen Momente im Auto seien für ihn wie eine kleine Therapie. "Ruby und ich könnten stundenlang irgendwohin fahren. Wir führen eine gute Kommunikation. Manchmal schweigen wir auch einfach nur im Auto. Das ist dann eine gute Stille", erklärt er. Damit die kleinen Spritztouren rundum perfekt sind, darf die richtige Musik nicht fehlen. Seine Empfehlung: eine Mischung aus Coldplay, brasilianischem Jazz, Indie-Sounds von Bon Iver und hin und wieder auch etwas Hip-Hop.

Matthias und Ruby sind seit mehreren Jahren ein Paar und teilen neben ihren Autofahrten auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Bekannt wurde Ruby unter anderem mit ihren Rollen in beliebten Krimiserien wie Tatort, Morden im Norden und SOKO Leipzig. Ihre Beziehung halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wirken aber stets harmonisch, wenn sie denn doch einmal einen gemeinsamen Auftritt wagen. Ob im Leben oder auf der Straße: Matthias scheint seine Ruby als ideale Beifahrerin zu schätzen.

Imago Schauspieler Matthias Schweighöfer im September 2025 in München

Getty Images Schauspieler Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Juli 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer