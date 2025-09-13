Silva Gonzalez' Penis-Szene im Sommerhaus war kein Versehen

Silva Gonzalez (46), der Teil der Band Hot Banditoz ist, sorgte im Sommerhaus der Stars gleich zu Beginn der neuen Staffel für Gesprächsstoff. In der ersten Episode, die bereits auf RTL+ abrufbar ist und am 16. September im Free-TV ausgestrahlt wird, präsentiert sich der Musiker völlig nackt. Während viele Zuschauer wohl überrascht waren, dass RTL diese Szene unverpixelt zeigt, stellte sich schnell heraus, dass dies kein Versehen war. Tatsächlich war der Auftritt geplant, um Aufmerksamkeit zu erregen, wie Silva dem Berliner Kurier offenbarte.

Der Realitystar betonte, dass Nacktheit für ihn keine große Sache sei und meinte: "Ich wusste, wenn ich die Nacktkarte spiele, wird das polarisieren." Silva, der sich als Profi in der Branche bezeichnet, sieht darin eine bewusste Strategie, um im Gespräch zu bleiben: "Wenn die Leute über mich reden und lästern, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht", erklärte er. Negative Kommentare und Shitstorms sieht er nicht als Ärgernis, sondern vielmehr als Bestätigung seines Erfolgs. Auch wenn seine Partnerin Stefanie Schanzleh zunächst geschockt reagierte, nimmt sie es jetzt gelassen – immerhin kennt sie Silvas exzentrische Art und weiß, dass seine Auftritte oft kalkuliert sind.

"Privat würde ich das vielleicht nicht tun, aber der Job ist es mir wert", fügte der Musiker hinzu. Bereits in früheren Shows zeigte Silva seine ungenierte Art, die durch Selbstironie und Extrovertiertheit ergänzt wird. Silva betonte, dass für ihn Nacktheit auch zur Kunst gehört: "Ich bin ein Rockstar, ich bin ein Popstar! Jeder große Popstar nimmt sich nicht ernst und nicht wichtig. Das, was ich mache, ist Kunst."

RTL Musiker Silva Gonzalez in "Das Sommerhaus der Stars"

RTL / Stefan Gregorowius Silva Gonzalez und Sängerin Stefanie Schanzleh, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars"