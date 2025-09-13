Tara Tabitha flirtete während Beziehung mit Dennis fremd

Das Reality-Pärchen Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi hat sich Anfang des Jahres bei der Sendung Kampf der Realitystars kennengelernt und ist seit Kurzem auch bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. In einem YouTube-Interview auf dem Kanal La Polcevita gab Tara nun zu, dass die Umstellung auf das Leben in einer Partnerschaft für sie nicht ganz einfach war. "Ich war früher sehr flirty", gestand die Reality-Darstellerin. Besonders die ersten Wochen der Beziehung seien eine Herausforderung gewesen, da sie sieben Jahre lang Single war und sich erst daran gewöhnen musste, dass es jetzt Regeln zu beachten gab.

Doch Tara betonte, wie wichtig ihr Dennis geworden sei. Sie habe schnell erkannt, dass es in einer Beziehung nicht nur um sie selbst, sondern auch um den Partner geht. "Aber mittlerweile habe ich eine gute Balance gefunden", erklärte sie und beschrieb ihre neue Rolle als Freundin mit einem Augenzwinkern: "Ich bin sehr brav." Die Anfangszeit mit Unsicherheiten und kleinen Stolpersteinen scheint nun überwunden zu sein.

Inzwischen haben Tara und Dennis sogar gemeinsam in Wien ein Zuhause gefunden, in dem sie ihr Leben teilen. Dennis, der zunächst nur ein paar persönliche Dinge zu Tara mitbringen wollte, hat sich kurzerhand dazu entschieden, bei ihr zu bleiben. Diese Entwicklungen zeigen, wie ernst es den beiden miteinander ist und dass die Reality-Show-Teilnehmer auch abseits der Kameras ein echtes Team geworden sind.

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025

RTL / Stefan Gregorowius Dennis Lodi und Tara Tabitha, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025