Günther Jauch macht bei "Wer wird Millionär?" Rapper nervös

Der deutsche Rapper Lakmann, bürgerlich bekannt als Evangelos Polichronidis, fand sich im Jahr 2023 auf dem berüchtigten heißen Stuhl der Quizsendung Wer wird Millionär? wieder. Ursprünglich hatte sich der Musiker für die Sendung beworben, um mit der Familie Geld für die Hochzeit seiner Schwester zu sammeln, jedoch blieb er zunächst unerkannt und schied noch in der Vorrunde aus. Zehn Monate später sollte es jedoch anders kommen: Dank der Casting-Produzentin, die sich als Fan seiner Musik entpuppte, wurde Lakmann erneut eingeladen. Moderator Günther Jauch (69) und die Atmosphäre der Show beeindruckten den Rapper nachhaltig, auch wenn er im Gespräch mit dem YouTube-Kanal ROBINS HOOD zugab, sich ein wenig eingeschüchtert gefühlt zu haben.

Lakmann lobte die professionelle Organisation der Quizshow: "Da ist nichts dem Zufall überlassen", betonte er, begeistert von Generalproben, persönlichen Betreuern und der strukturierten Betreuung hinter den Kulissen. Doch die ungewohnte Umgebung und die Anwesenheit von Günther Jauch, der ihn mit seiner Art, das Gespräch am Laufen zu halten, herausforderte, sorgten für zusätzliche Nervosität. So gestand er: "Von den 100 Prozent Wissen, was du sonst hast, bist du dann so nur mit 70 oder 80 Prozent dabei."

Lakmann, der berühmt wurde als Teil der Hip-Hop-Gruppe Creutzfeld & Jakob und später mit Soloalben wie "Aus dem Schoß der Psychose" Erfolge feierte, war an solch eine Situation nicht gewöhnt. Der Wechsel von der Musikbühne in ein TV-Studio war für ihn eine spannende Erfahrung. Die 32.000 Euro werden für die familiären Zwecke sicherlich gut genutzt, und auch das Publikum dürfte sich über die untypische Begegnung gefreut haben.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Instagram / lakmannone Lakmann, deutscher Rapper

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025