Kate sendet mit ihrem Outfit Botschaft an Harry und Meghan

Prinzessin Kate (43) besuchte gestern die Seidenfabrik in Suffolk und zeigte sich dabei in einem Look, der nicht nur modisch, sondern auch symbolisch war. Sie trug ein Ensemble ausschließlich britischer Designer. Während die Prinzessin diesen Termin wahrnahm, befand sich ihr Schwager, Prinz Harry (40), auf einem kurzen Besuch im Vereinigten Königreich. Modedirektorin Laura Craig urteilte in der Daily Mail: "Da Kate in ihrer Garderobe nichts zufällig trägt, ist es schwer, ihren Stil – und ihr Timing – bei der Wahl eines so typischen und patriotischen Stoffes wie dem Prince-of-Wales-Karomuster nicht zu hinterfragen."

Kurz vor Kates Aufenthalt in den Sudbury Silk Mills, bei dem sie den Herstellungsprozess traditioneller Seidenstoffe sah und sich beeindruckt von der Kunstfertigkeit der Weber zeigte, hatte das aufsehenerregende Treffen von König Charles (76) mit seinem in den USA lebenden Sohn stattgefunden. Laut der Modedirektorin sei die Botschaft Kates klar. "Hier stehen die wahren Bastionen der britischen Königsfamilie, in all ihrer unerschütterlichen Hingabe an König und Vaterland. Alle anderen Thronprätendenten können zurück in ihre Loge – oder ins Flugzeug nach Montecito", sagte sie.

Prinzessin Kate unterstrich bei ihrem jüngsten Auftritt außerdem einmal mehr die besondere Verbundenheit zu ihren Kindern. Zu ihrem durch und durch britischen Outfit kombinierte sie eine goldene Halskette von Daniella Draper. Das Besondere: Die Anhänger erschienen in Form der Initialen von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

Getty Images Prinzessin Kate am 11. September 2025 in Sudbury, Suffolk

Getty Images Prinzessin Kate lächelt bei einem öffentlichen Termin in Sudbury, England im September 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022