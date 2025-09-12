Nach Treffen mit Charles: Prinz Harry strahlt bei Empfang

Prinz Harry (40) hat bei einem Empfang in London mit seinem entspannten und strahlenden Auftreten alle Blicke auf sich gezogen. Nur wenige Stunden nach einem privaten Treffen mit seinem Vater, König Charles (76), zeigte sich der Prinz vollkommen gelöst bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für die "Invictus Games". Das vorhergehende persönliche Gespräch zwischen Harry und Charles war das erste Wiedersehen seit 19 Monaten zwischen den beiden.

Wie The Sun berichtete, hielten sich sowohl Quellen aus dem Umfeld des Prinzen als auch aus dem des Königs über das stattgefundene Treffen – das nur etwa 55 Minuten gedauert haben soll – bedeckt. Obwohl Harry, sein Fahrer und sein Leibwächter laut dem Magazin den Besuchereingang in Clarence House benutzen mussten, um den König zu sehen, stehen die Anzeichen gut, dass das Treffen gelungen sein könnte. Als Harry beim Empfang zum König befragt wurde, antwortete er lediglich: "Ja, er ist großartig, danke."

Nach immer größer werdenden Differenzen zwischen Harry und den restlichen Royals wanderte er im Jahr 2020 mit seiner Familie in die USA aus. In seinem Enthüllungsbuch, einer TV-Dokumentation und diversen Interviews hatte sich der Prinz vermehrt negativ über das britische Königshaus geäußert und damit einen immer tieferen Graben gezogen. Lange war ungewiss, ob Harry bei seinem kurzen Aufenthalt in der Heimat überhaupt seinen Vater zu Gesicht bekommen würde. Laut The Sun soll auch Charles bei seinem anschließenden Termin, bei dem er einen Holocaust-Überlebenden für seine Verdienste zum "Member of the Order of the British Empire" ernannte, glücklich und entspannt gewirkt haben.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch der WellChild Awards 2025

Getty Images Prinz Harry strahlt beim Empfang von "Invictus Horizons" in London, 2025

Getty Images Prinz Harry, September 2025