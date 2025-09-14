So extrem widersprechen sich Christina Block und Ex Stephan

Im erbitterten Rechtsstreit zwischen Christina Block (52) und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel stehen schwere Vorwürfe und widersprüchliche Aussagen im Raum. Die Unternehmerin beschreibt Stephan als manipulativ und rachsüchtig, während er sich im Gegenzug als fürsorglichen Vater darstellt, der lediglich das Beste für die gemeinsamen Kinder Klara und Theo im Sinn hat. Das letzte Wort aber hat das Gericht, das angesichts der verschiedenen Realitäten, in denen die beiden Ex-Eheleute offenbar leben, vor einer äußerst komplexen Aufgabe steht.

Aufgeladen ist der Fall auch durch die Anschuldigungen, die die beiden Parteien im Gerichtssaal gegeneinander vorbrachten. Wie Gala berichtet, wirft Christina Stephan vor, 2021 absichtlich den Kontakt zwischen ihr und den Kindern unterbunden zu haben. Stephan bestritt dies jedoch vehement und erklärte, dass er stets versucht habe, eine Umgangsregelung zu ermöglichen. Im Gegenzug schilderte er vermeintliche Gewaltvorfälle seitens Christina, die sie strikt leugnet. Auch die Frage, ob Christinas Eltern mit Klara und Theo hätten Kontakt haben dürfen, bleibt umstritten. Laut Stephan hätten die Kinder selbst keinen Wunsch nach einem Treffen geäußert.

Hintergrund des Falles ist eine dramatische Wendung in der Familie Block-Hensel: In der Silvesternacht 2023/24 wurden die Kinder aus dem Haus ihres Vaters entführt, von Dänemark nach Deutschland gebracht. Ein Verdächtiger, der mutmaßlich in die Aktion involviert war, behauptete später, im Glauben gehandelt zu haben, im Auftrag von deutschen Behörden zu agieren. Dieser Vorwurf wirft ein Schlaglicht auf die ungeheuerlichen Dimensionen des Streits, der nun im Gerichtssaal verhandelt wird. Ob sich der Fall klären lässt und welche Wahrheit ans Licht kommt, bleibt abzuwarten – doch eines steht fest: Die Situation stellt alle Beteiligten auf eine harte Probe.

