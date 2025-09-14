So schlimm war Boris Beckers Haft für seine Frau Lilian

Am 29. April 2022, ausgerechnet an ihrem Geburtstag, musste Lilian de Carvalho Monteiro (35) wohl den dunkelsten Moment ihres Lebens bewältigen. Ihr Partner Boris Becker (57) wurde an diesem Tag zu einer Haftstrafe verurteilt. Gemeinsam mit Boris' Sohn Noah war Lilian an diesem Tag vor Ort im Gerichtssaal, wo sie ihn ein letztes Mal umarmte, bevor er hinter eine Glasscheibe geführt wurde. "Das war der letzte körperliche Abschied", erinnerte sich Lilian im Bild-Interview. Während ihr Handy an diesem Tag voller Geburtstagsglückwünsche war, erlebte sie den schrecklichsten Tag ihres Lebens.

Die Wochen und Monate vorher waren durch Unsicherheit und Angst geprägt. Bereits 2019, als Boris die Anklageschrift erhielt, war Lilian an seiner Seite und erlebte seine Erschütterung. Während des Prozesses begleitete sie ihn täglich ins Gericht. "Ich hatte recht schnell Gefühle für diesen Mann und wollte ihm helfen", erklärte sie. Lilian arbeitete sich tief in Boris' finanzielle Angelegenheiten ein, begleitete ihn zu Treffen mit Anwälten und war eine unverzichtbare Stütze. Besonders schwer war für sie die Zeit zwischen der Schuldverkündung am 8. April und dem Tag der endgültigen Verurteilung. Lilian berichtete, dass die Ungewissheit kaum auszuhalten war.

Die Beziehung zwischen Boris und Lilian begann unter schwierigen Umständen, doch es war gerade diese Zeit, die sie zusammenschweißte. Boris schilderte, dass er nach zwei gescheiterten Ehen eigentlich keine neue Partnerschaft mehr wollte. "Doch in meiner schlimmsten Lebensphase lernte ich Lilian am besten kennen", sagte er. Rückblickend war auch die Corona-Pandemie ein entscheidender Faktor, da das Paar stundenlange Spaziergänge im Hyde Park nutzen konnte, um fernab des öffentlichen Lebens miteinander zu reden und sich kennenzulernen.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025

