Yasin und Samira Cilingirs Trennung: Wer zieht aus dem Haus?

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Yasin (34) und Samira Cilingir, bekannt aus Reality-TV-Formaten, lassen sich scheiden. Die beiden sind bereits seit Monaten kein Paar mehr, doch ein entscheidender Schritt in Richtung Neuanfang wurde inzwischen gemacht: Samira hat die Scheidungspapiere unterzeichnet. Diese Entwicklung sorgte für reges Interesse bei den Fans des Paares, die auf Instagram nach der Situation fragten. Als ein Fan wissen wollte, wer das gemeinsame Haus verlassen wird, erklärte Samira: "Erstmal bleibe ich hier, weil die Kinder ihre Freunde, Kindergärten und Umgebung hier haben."

Die Entscheidung, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, kam für einige der Follower überraschend, vor allem, da Samira in der Vergangenheit gezögert hatte. Eine Nachfrage dazu beantwortete sie offen und gestand, dass sie die Unterlagen ursprünglich beantragt hatte, weil ihre Beziehung an einem kritischen Punkt war. "Entweder ändert sich jetzt was oder wir lassen es, weil es so, wie es war, nicht weitergehen konnte", erklärte sie in ihrer Story. Offenbar blieb der gewünschte Wandel jedoch aus und so entschied sich das Paar, endgültig getrennte Wege zu gehen.

Samira und Yasin galten bei ihren Fans als Reality-Traumpaar schlechthin: Die beiden lernten sich 2019 innerhalb der Datingshow Love Island kennen – und lieben. Rund ein Jahr später wurde ihr erster gemeinsamer Sohn Malik-Kerin geboren und im darauffolgenden Jahr gaben sich die zwei das Jawort. Erst 2023 erblickte schließlich ihre Tochter das Licht der Welt, doch das Liebesglück der Influencer bröckelte schon länger. Nun scheint die Beziehung von Samira und Yasin endgültig vorbei.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Reality-TV-Stars

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024