Darum scheiterte Flirt von Sandra Sicora und Calvin wirklich

Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) waren mehrere Monate lang in einer aufregenden Kennenlernphase, doch der Flirt der beiden Reality-TV-Stars fand schließlich ein Ende. Wie Sandra nun im Interview verriet, verbrachten sie vor allem beim Opening von Calvins Auftritten viel Zeit miteinander. "Ich will ja auch jemanden an meiner Seite, der ein bisschen Zeit für mich hat und nicht nur auf der Bühne steht", erklärte sie gegenüber Promiflash. Doch neben seinen zahlreichen Bühnenauftritten war es auch Calvins Lebensstil, der zu Schwierigkeiten führte.

Sandra sprach offen über ihre Bedenken und merkte an, dass Calvins Status als Single und seine vielen weiblichen Fans ein Stolperstein waren. Sie sagte: "Er ist Single, und er darf das ja auch so leben, wie er möchte. Aber wenn ich die Richtige gewesen wäre, dann hätte er ja darauf verzichtet – auf die anderen Ladys." Dennoch betonte sie, dass sie insgesamt eine gute Zeit miteinander hatten und es keinen bösartigen Bruch gab. "Es war auch sehr schön mit ihm. Und ich bin auch froh, dass wir gut miteinander sind", fügte sie hinzu.

Zwischen Sandra und Calvin scheint es trotz des gescheiterten Flirts keinen Groll zu geben. Bereits in der Vergangenheit hatte Sandra verlauten lassen, dass sie sich eine freundschaftliche Beziehung mit Calvin vorstellen kann und ihn weiterhin sowohl als Person als auch als Künstler schätzt. Die Reality-TV-Darstellerin legt Wert darauf, auch nach dem Ende ihrer Romanze positiv über Calvin zu sprechen und unterstreicht, dass eine gute Freundschaft manchmal mehr wert sein kann als eine feste Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora , RTL / Markus Hertrich Sandra Sicora und Calvin Kleinen

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

Anzeige