Hollywood ade: Emma Watson arbeitet an ihrem Doktortitel

Sechs Jahre ist es her, dass Emma Watson (35) in einem Streifen in Hollywood zu sehen war. Die Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle als Hermine Granger in der Harry Potter-Reihe, strebt derzeit einen Doktortitel in Philosophie an. Laut Oxford Mail wurde sie in letzter Zeit häufig an der renommierten Universität von Oxford gesehen, wo sie sich wie alle anderen Studierenden unauffällig ins Campusleben einfügt. Mit Büchern in der Hand wird sie in Cafés gesichtet, oft in Begleitung ihres Freundes. "Sie liebt Oxford und hat sich dort ein glückliches Leben aufgebaut", verrieten Insider.

Die Entscheidung für einen Rückzug aus der Filmbranche erklärte Emma 2023 in einem Interview gegenüber der Financial Times. Sie sprach davon, unzufrieden mit ihrer Arbeit gewesen zu sein. "Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig", sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich auf Dinge konzentrieren wollte, die sie wirklich selbst vertreten könne. Während sie dem Kino den Rücken kehrte, blieb Emma dennoch kreativ: Für die Modemarke Prada arbeitete sie jüngst hinter der Kamera und schrieb das Drehbuch für einen Werbespot des Labels.

Emmas Verbindung zu Oxford reicht weit zurück: Bereits als Kind besuchte sie dort Schauspielkurse und später die Headington School. Nach ihrer Schauspielkarriere in den "Harry Potter"-Filmen entschied sie sich für ein Studium in Englischer Literatur an der Brown University in den USA. Das Masterstudium in Kreativem Schreiben absolvierte Emma ab 2023 an der Oxford University. Nach dem erfolgreichen Abschluss hat sie kürzlich begonnen, sich im Rahmen ihres Promotionsstudiums intensiv mit Philosophie auseinanderzusetzen.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Collection Christophel © Mandeville films / Walt Disney Pictures / Die Schöne und das Biest Emma Watson als Belle in "Die Schöne und das Biest" 2017

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009