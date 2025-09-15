Prinz William und Kate verkünden wichtige Neuerung im Team

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben eine bedeutende Personaländerung in ihrer Royal Foundation angekündigt. Die Leitung der Stiftung wird ab Februar 2026 von Sarah Rose übernommen, wie der Hof in einem offiziellen Statement mitteilte. Zuvor war Sarah als Präsidentin von Channel 5 und Regionalleiterin für Großbritannien bei Paramount tätig und bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Rundfunk mit. In dem gemeinsamen Statement betonte das royale Paar: "Wir freuen uns darauf, Sarah bei der Royal Foundation willkommen zu heißen und mit ihr an einigen der Themen zu arbeiten, die uns am meisten am Herzen liegen."

Die derzeitige Geschäftsführerin, Amanda Berry, scheidet nach drei Jahren aus ihrer bisherigen Rolle aus, übernimmt jedoch eine neue Funktion als Global Partnerships Ambassador. In dieser Position wird sie weiterhin eng mit William und Kate zusammenarbeiten und ihre Visionen durch strategische Partnerschaften unterstützen. In dem gemeinsamen Statement bedankten sich William und Kate herzlich bei Amanda für ihre "außergewöhnliche Führungsarbeit".

Die Royal Foundation trägt bereits mit Projekten wie Homewards, Centre for Early Childhood und United for Wildlife zur Bewältigung zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Mit Sarahs frischer Perspektive soll die Stiftung diese Arbeit künftig noch weiter ausbauen. Für Sarah markiert die neue Rolle eine spannende Wende in ihrer Karriere. Die erfahrene Managerin sagte in ihrem Statement: "Ich fühle mich geehrt, der Royal Foundation beizutreten, und freue mich darauf, an Projekten zu arbeiten, die gesellschaftlich relevante Veränderungen bewirken."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Getty Images Prinz William, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate am 11. September 2025 in Sudbury, Suffolk