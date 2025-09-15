Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei den Emmy Awards

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) zogen bei der diesjährigen Emmy-Verleihung alle Blicke auf sich. Hand in Hand präsentierte sich das verlobte Paar am roten Teppich und konnte die Finger nicht voneinander lassen. In einem scharlachroten Neckholder-Kleid von Louis Vuitton mit langer Schleppe und funkelndem Schmuck war die Schauspielerin ein absoluter Hingucker. Benny, der einen stilvollen schwarzen Satinanzug mit fein besticktem Hemd trug, wich der Schauspielerin keine Sekunde von der Seite, und die beiden tauschten immer wieder liebevolle Blicke und zarte Küsse aus. Die Gerüchteküche brodelt, denn die Hochzeit der beiden soll Gerüchten zufolge noch im September stattfinden.

Auch abseits des roten Teppichs überraschte der Musikproduzent seine Verlobte mit einer romantischen Geste. Nach der glamourösen Preisverleihung kehrte Selena nach Hause zurück und fand ihren beleuchteten Pool, geschmückt mit fast hundert Kerzen, vor. Auf Instagram teilte sie diesen Moment mit ihren Followern und schrieb: "Als ich nach Hause kam, erwartete mich eine Überraschung, die mein Baby vorbereitet hatte." Benny kommentierte den Beitrag liebevoll mit den Worten: "Ich gewinne jeden Abend einen Preis (dich)".

Die beiden Musiker drücken in Sachen Liebe ordentlich aufs Gaspedal. Erst im Dezember 2023 machten Selena und Benny ihre Beziehung öffentlich, ein Jahr später folgte die Verlobung mit den Worten: "Für immer beginnt jetzt." Die Hochzeit soll Insidern zufolge noch in diesem Monat stattfinden. Zuletzt hatte Selena ihren Junggesellinnenabschied in Cabo, Mexiko, gefeiert, wo sie im sexy Braut-Look für Schlagzeilen sorgte. Die beiden scheinen nicht nur beruflich, sondern auch privat auf Wolke sieben zu schweben – ein Traumpaar der Extraklasse.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez, 2025

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025