Sylvie Meis schwärmt von Neuheiten bei "Love Island VIP"

Die Moderatorin Sylvie Meis (47) zeigt sich begeistert von der laufenden zweiten Staffel von "Love Island VIP" und die Dating-Show wartet mit einigen Neuerungen auf. Unter den Teilnehmern sind dieses Mal auch die bisexuellen Frauen Stella Stegmann (28) und Joena Steilen, die frischen Wind in das Format bringen. Außerdem kehren frühere Kandidaten wie Jennifer Iglesias (27) und Josua Günther zurück, die bereits bei einer vorherigen Staffel von "Love Island" für reichlich Emotionen gesorgt hatten. In einem Interview mit Promiflash betonte Sylvie außerdem, wie wichtig ihr echte Emotionen und Authentizität bei der Sendung sind.

Die Moderatorin erklärte im Gespräch, dass sie insbesondere schätze, dass sowohl ehemalige Teilnehmer als auch neue Gesichter, die in anderen Dating-Formaten mitgewirkt haben, den Cast vielfältig und interessant machen. "Ich finde das cool, weil auch die Teilnehmer, die schon mal bei Love Island waren, aus ihren Fehlern lernen können", erklärte sie. Besonders begeistert zeigt sich Sylvie von der Offenheit und der Inklusion der Show, insbesondere was den bisexuellen Aspekt von Teilnehmerinnen wie Stella betrifft: "Es muss klar sein, dass die Kandidaten bei uns sie selbst sein dürfen und sicher sind." Sie lobte, dass das Format dadurch neue wichtige Akzente setze.

Für Sylvie, die nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Model und TV-Star bekannt ist, ist "Love Island VIP" eine Herzensangelegenheit. Es ist kein Geheimnis, dass Authentizität und echte Gefühlsmomente für sie im Vordergrund stehen – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Seit Jahren begeistert sie ihre Fans mit ihrer charmanten Art und ihrer Leidenschaft für TV-Formate, in denen zwischenmenschliche Beziehungen im Mittelpunkt stehen. "Deswegen liebe ich dieses Format, denn das ist mir auch persönlich sehr wichtig", so Sylvie im Interview. Mit ihrer Einstellung setzt die Moderatorin ein klares Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt.

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025