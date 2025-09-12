Wegen Rampenlicht: Sylvie Meis bleibt beim Daten vorsichtig

Sylvie Meis (47), bekannt als Moderatorin von Formaten wie Let's Dance, hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Dating-Leben im Rampenlicht mit sich bringt. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie, dass es für Prominente oft schwer sei, sich auf einen Flirt einzulassen. "Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden?", fragt sich Sylvie, wenn sie neue Menschen kennenlernt. Ihrer Ansicht nach sei es einfacher, wenn beide Partner bekannt sind und die Problematik verstehen.

Derzeit moderiert die Niederländerin die zweite Staffel von Love Island VIP, die ab dem 11. September auf RTLzwei läuft. Das Format gibt einer Gruppe prominenter Singles, darunter Reality-Stars wie Filip Pavlovic (31) und Stella Stegmann (28), die Chance, in einer luxuriösen Villa die große Liebe zu finden. Obwohl die Kandidaten aus der Welt des Showbusiness stammen, ist Sylvie überzeugt, dass echte Gefühle möglich sind. "Die Singles bei uns kommen mit einem offenen Herzen und offenem Geist", versichert sie und mahnt, dass man trotz Karriere im Rampenlicht an die Liebe glauben solle.

Sylvie bringt für dieses Thema durchaus persönliche Erfahrungen mit: Sie war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (42) verheiratet und ging 2020 die Ehe mit dem Künstler Niclas Castello ein, bevor das Paar 2023 die Trennung bekanntgab. Die Moderatorin hat in der Vergangenheit mehrere Höhen und Tiefen der Liebe erlebt, was ihre Sichtweise auf das Promi-Dating geprägt hat. Mit ihrem Sohn Damián, der aus ihrer Ehe mit Rafael stammt, und ihrer erfolgreichen TV-Karriere zeigt sie jedoch, dass sie ihre Energie nicht ausschließlich auf die Suche nach der Liebe konzentriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello, Ex-Ehepaar

Anzeige