Wahre Liebe bei "Love Island": Deswegen glaubt Josh daran

Josh Stanley (29) – im Reality-TV auch bekannt als "Monaco-Josh" – sucht bei der diesjährigen Staffel von Love Island VIP die wahre Liebe. Im echten Leben wollte es bei dem Hottie bisher noch nicht klappen – im Promiflash-Interview verrät er, dass er sich seine Chancen darauf im TV größer ausmalt. Der Grund: "Ich denke, man muss ein bisschen verrückt sein, um Reality zu machen. Und ich brauche eine Frau, die sehr, sehr spontan und sehr abenteuerlustig ist. Und das finde ich eher in einem TV-Format."

Von seiner Traumfrau hat der Musiker auch schon eine ganz genaue Vorstellung: "Ein schönes Lächeln, sportlich, abenteuerlustig und einen guten Sinn für Humor." Außerdem wäre es toll, wenn sie "gut tanzen" könne und nicht auf seinen Kontostand aus sei. "Ich bin ja keine Bank", betont der Monegasse. Er bevorzuge bodenständige Frauen, weshalb es ihm in seiner Heimat oft schwerfalle, jemanden kennenzulernen, da die Frauen in Monaco eher auf Yacht-Partys und Luxus interessiert seien.

Dass der 29-Jährige nicht an dem Klischee einer monegassischen Dame interessiert ist, stellte er bereits mit einer anderen Aktion unter Beweis. Davina (22) und Shania Geiss (21), die Töchter von Robert (61) und Carmen Geiss (60), zeigten in der Vergangenheit schon mal Interesse an dem Beachboy. Die Mädels sind bekannt dafür, dass sie genau den Lifestyle feiern, von dem der Realitystar sich lieber fernhält – weshalb sie einen Korb von ihm kassierten.

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"

Instagram / joshstanleymc Josh, "Are You The One?"-Teilnehmer der sechsten Staffel

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

