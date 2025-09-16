Als Teenager: Günther Jauch fiel auf Trickbetrüger rein

Die neue Staffel von Wer wird Millionär? startete mit einem leicht humpelnden Günther Jauch (69). Der beliebte Moderator erschien mit Gehhilfen im Studio, da ihn ein kürzlich erlittener Wadenbeinbruch in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Trotz der Verletzung zeigte sich der 69-Jährige gewohnt schlagfertig und konzentriert. Während der Sendung ließ er einen Blick in seine Vergangenheit zu und erzählte Kandidatin Carolin Klinkenberg von einem folgenschweren Erlebnis in seiner Jugend: Im Alter von 16 Jahren fiel er in New York auf Trickbetrüger beim Hütchenspiel herein und verlor dabei umgerechnet knapp 40 Euro. "Zack, war meine Kohle weg", erinnerte er sich.

Im Gespräch mit der Kandidatin ging es zunächst allgemein um Hütchenspieler und ihre Taktiken, bevor Günther seine eigene Anekdote beisteuerte. Nach der Pleite auf der Straße suchte er Hilfe bei der Polizei, um die Betrüger zur Verantwortung zu ziehen. Doch statt Unterstützung erntete er damals nur Gelächter und musste ohne sein Geld den Rückzug antreten. Der Moderator versicherte jedoch lachend, dass ihm die Sache heute nicht mehr allzu nahegeht. Kandidatin Carolin erzählte indes, dass sie in Paris von ihrem Mann gewarnt wurde, sich auf solche Spiele einzulassen. Gut vorbereitet scheiterte sie am Rate-Stuhl dennoch knapp und verließ die Show mit einem kleineren Gewinn.

Dass Günther trotz seines körperlichen Handicaps wieder vor der Kamera steht, dürfte seine Fans keinesfalls überraschen. Der Moderator ist bekannt für seinen unermüdlichen Einsatz auch abseits der Quizbühne. Während der Sommerpause hatte er sich die Verletzung zugezogen, blieb aber mit charmantem Humor am Ball. Der TV-Liebling trat anstelle der gewohnten Businessschuhe mit lässigem Schuhwerk auf, was seinen locker-souveränen Moderationsstil unterstrich. Für ihn selbst bleibt das Wichtigste: "Solange der Kopf fit bleibt, lässt sich der Rest schon irgendwie managen."

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Marion Tönjes und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"