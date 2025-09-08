"Wer wird Millionär?"-Comeback: Günther Jauch auf Krücken

Günther Jauch (69) kehrt für die neue Staffel von Wer wird Millionär? mit einem ungewohnten Accessoire zurück ins Studio: Krücken. Der beliebte Moderator verletzte sich während der Sommerpause am Fuß und musste seine eleganten Businessschuhe gegen bequemere Freizeitschuhe eintauschen. "Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon mal passiert", erklärt Jauch in einem von RTL auf Instagram veröffentlichten Video, in dem er seine Verletzung mit gewohntem Humor kommentiert. Trotz der eingeschränkten Beweglichkeit braucht die Sendung nicht pausiert zu werden – Jauch bleibt seinem Publikum erhalten.

Der Moderator versichert seinen Fans, dass die Show wie geplant fortgesetzt wird. "Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne", betont er. Jauch scherzt weiter, dass sein Gehirn zum Glück noch einigermaßen intakt geblieben sei, und verspricht, dass es die nächsten Wochen weitergeht. Viele Fans senden ihm im Netz ihre besten Genesungswünsche und freuen sich, dass die Quizshow in gewohnter Manier fortgeführt werden kann. Ab dem 15. September wird RTL die neuen Folgen ausstrahlen, die diesmal ungekürzt und ohne Unterbrechungen durch das News-Format "RTL Direkt" laufen.

Günther moderiert die beliebte Quizshow bereits seit 26 Jahren. Die erste Episode von "Wer wird Millionär?" wurde 1999 ausgestrahlt. Neben seiner langjährigen Rolle bei der Quizshow ist Jauch auch regelmäßig in der Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" neben Barbara Schöneberger (51) und Thomas Gottschalk (75) zu sehen. Trotz seiner Verletzung plant der erfahrene Moderator, seine humorvolle und charmante Art beizubehalten und das Allgemeinwissen seiner Gäste auch in dieser Staffel weiter zu testen, um seinen Zuschauern unterhaltsame Abende zu bieten.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk