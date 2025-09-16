Cheyenne Ochsenknecht will ihren berühmten Nachnamen ablegen

In der neuesten Folge der beliebten Dokusoap Diese Ochsenknechts sorgt Cheyenne Ochsenknecht (25) für ordentlich Zündstoff innerhalb der Familie. Das Model denkt laut darüber nach, den berühmten Familiennamen abzulegen, was vor allem bei Mama Natascha (61) für Entsetzen sorgt. Im Interview kommentiert Cheyennes Ehemann Nino Sifkovits (30) die Überlegungen seiner Frau: "Ich glaube, das wird sie vielleicht dann auch mal ein bisschen befreien von den Lasten, die der Name auch mitbringt." Ihre Brüder zeigen sich zwiegespalten: Während Wilson Gonzales (35) die Aktion mit Humor sieht und als typisch für Cheyenne abtut, erinnert sich Jimi Blue (33) daran, Ähnliches vor drei Jahren in Betracht gezogen, jedoch nie umgesetzt zu haben.

Im Interview mit Stern betont Cheyenne, dass ihr Wunsch nach einer Namensänderung keineswegs damit zusammenhänge, dass sie sich von ihrer Familie distanzieren möchte. Über ihren Vater wolle sie aber dennoch nicht sprechen – aus nachvollziehbarem Grund: Uwe Ochsenknecht (69) ist dafür bekannt, juristisch gegen Darstellungen vorzugehen, die er als unzutreffend empfindet. Erst im März 2025 reichte sein Anwalt eine Beschwerde gegen Sky Deutschland ein, nachdem in der Serie "Diese Ochsenknechts" eine Szene zu sehen war, in der Cheyenne ihrer Mutter in einer emotionalen Rede dankte und dabei sagte, sie habe sie "praktisch allein großgezogen".

In der aktuellen Folge der Show verteidigt sich Cheyenne energisch gegen die Kritik ihrer Mutter, die die Idee, den medienwirksamen Familiennamen aufzugeben, als "Schwachsinn" bezeichnet. "Es gibt halt auch einen Grund, ich mache das jetzt nicht aus Spaß", erklärt die 25-Jährige, bleibt bei ihrem genauen Motiv aber vage. Natascha scheint sich unterdessen sicher, dass das angespannte Verhältnis zu Vater Uwe eine Rolle spielen könnte. Der Schauspieler soll Cheyenne mittlerweile auf Social Media geblockt haben.

Imago Model Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2025 in Österreich

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere