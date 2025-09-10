Stefan Raab startet am Dienstag mit neuer Primetime-Show

Stefan Raab (58) kehrt zurück auf die Bildschirme! Der Kult-Entertainer startet am Dienstag, dem 16. September, um 20:15 Uhr bei RTL seine neue Sendung "Die Stefan Raab Show". In einem humorvollen Instagram-Clip vor einem Flipchart mit der Aufschrift "RTL Programmplanung" verkündete der 58-Jährige die Neuigkeiten. Dabei scherzte er, dass sein neues Format das ohnehin beliebte Programm Das Sommerhaus der Stars ein wenig nach hinten verschieben werde. "Ich bereite euch gut darauf vor", witzelte Stefan, der sich vor allem in den frühen 2000ern als Gesicht von Shows wie TV Total etablierte.

Doch diese Programmänderung ist nur von kurzer Dauer: Während die erste Folge seines neuen Formats tatsächlich am Dienstagabend zu sehen sein wird, soll "Die Stefan Raab Show" ab dem 24. September regelmäßig mittwochs ausgestrahlt werden. Damit tritt die Sendung direkt gegen "TV Total" auf ProSieben an – ein spannendes Duell, schließlich hatte Stefan diese Kult-Show damals selbst erschaffen. Neben dem Neustart kündigte der Entertainer auch für den Winter ein weiteres Projekt an. Gemeinsam mit Elton (54), der als der "ewige Praktikant" von Stefans Sendung "TV Total" bekannt wurde, wird er in der neuen Quizshow "Die Unzerquizbaren" zu sehen sein, in der er sich selbst als Teil eines "unbezwingbaren Entertainment-Duos" bezeichnet.

Nach fast zehn Jahren TV-Auszeit begeistert der vielseitige Entertainer seit 2024 wieder mit ehrgeizigen Projekten und seinem unverwechselbaren Humor, der ihn zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen machte. 2015 hatte Stefan seinen Rückzug aus dem Showgeschäft angekündigt, doch inzwischen widmet er sich hinter und vor der Kamera neuen Herausforderungen. Bis heute hält er private Details wie seine Familie bewusst unter Verschluss – vielmehr setzt er konsequent auf seinen Ruf als kreativer Unterhaltungskünstler mit einer treuen Fangemeinde. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen der Entertainer mit seinem neuen Format bereithält.

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator