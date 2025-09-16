Frecher WWM-Spruch: Günther Jauch empfiehlt neuen Partner

Günther Jauch (69) meldete sich am Montagabend mit Wer wird Millionär? aus der Sommerpause zurück – allerdings alles andere als topfit. Der 69-jährige Moderator humpelte auf Krücken ins Studio und erklärte den erstaunten Zuschauern, dass er sich beim Umknicken einen Wadenbeinbruch am Sprunggelenk zugezogen habe. Trotz Verletzung präsentierte sich Günther in Höchstform. Besondere Aufmerksamkeit zog dabei Kandidat Dominik Brust auf sich, der kurz nach seiner Vorstellung wegen seines Nachnamens ins Visier des Moderators geriet, wie das Wochenmagazin Stern berichtet.

Der 36-jähriger Teilnehmer aus Mannheim wurde schnell zum Gesprächsthema, als er über seinen kuriosen Nachnamen und sein markantes Lächeln sprach, das er Implantaten und einer Zahnaufhellung zu verdanken hat. Günther konnte sich dazu einige Scherze nicht verkneifen und brachte auch die Freundin von Dominik, die aus dem Publikum zusah, mit ins Spiel. Auf die Frage, ob beide einen Doppelnamen wie "Brust-Schneider" oder "Schneider-Brust" in Erwägung ziehen, scherzte er: "Brust ist nicht unbedingt der Wunschname von einer Frau." Doch damit nicht genug: Er fügte provozierend hinzu: "Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: anderer Name oder anderer Mann."

Auch das Schlafzimmer des Paares kam zur Sprache, vor allem wegen ihres Hundes, der ein zentraler Schlafplatzbewohner mit eigener Decke und Kissen sei. Jauch witzelte: "Guckt der bei allem zu?", was Dominik verneinte, wenn auch mit augenzwinkerndem Hinweis, dass der Hund gerne mal meckert, wenn er ausquartiert wird. Mit 32.000 Euro auf seinem Gewinnkonto verließ Dominik schließlich strahlend den Ratestuhl und dürfte damit nun nicht nur dem Hund, sondern auch seiner Freundin ein paar Wünsche erfüllen können.

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"