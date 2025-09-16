Prinz Harry spendet 1,27 Millionen Euro bei UK-Heimaturlaub

Prinz Harry (41) hat bei seinem jüngsten Besuch in Großbritannien für Aufsehen gesorgt, als er eine großzügige Spende von 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,27 Millionen Euro) an die BBC-Wohltätigkeitsorganisation "Children in Need" bekannt gab, berichtet die Nachrichtenagentur PA. Bei seinem Termin in Nottingham, wo er unter anderem das Community Recording Studio besuchte, wurde der Herzog von Sussex von Fans herzlich empfangen, die begeistert Selfies mit ihm machten. Trotz einer Verspätung von 45 Minuten aufgrund eines U-Bahn-Streiks ließ sich Harry die Laune nicht verderben und genoss sichtlich die Interaktion mit seinen Anhängern.

Seine Reise durch das Vereinigte Königreich führte den Royal außerdem zu weiteren wohltätigen Organisationen, die er unterstützt, wie den Diana Award und die WellChild Foundation, deren Schirmherr er seit 2007 ist. Ein besonderes Highlight war ein Besuch bei den WellChild Awards, wo er sich mit der neunjährigen Gwen Foster in einen spielerischen Ballon-Schwertkampf stürzte. Auch einen privaten Moment mit seinem Vater, König Charles III. (76), hatte er in der königlichen Residenz Clarence House. Laut dem Buckingham-Palast trafen sich die beiden zu einem 50-minütigen Gespräch. Beobachter werten dies als ein positives Signal für die Zukunft der angespannten Familienbeziehungen.

Privat ist Harry nach seiner aufsehenerregenden Abkehr von den royalen Pflichten 2020 weiterhin finanziell gut abgesichert. Durch Verträge mit Netflix und seine Autobiografie hat er sich neben den Erbschaften von seiner Mutter Diana, seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) und seinem Großvater Prinz Philip (†99) eine stabile Grundlage aufgebaut. Trotz dieses Erfolgs in den USA zieht es Harry offenbar immer wieder zurück nach England, wo er sich weiterhin wichtigen Wohltätigkeitsprojekten widmet und den Kontakt zu seinen Wurzeln sucht.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025

IMAGO / NurPhoto Prinz Harry, 2025

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2017