Serkan schiebt Emma-Kuss auf Alkohol: Nadja kaufts nicht ab

Serkan Yavuz (32) hat in einer neuen Folge seines Podcasts "unReal" eingeräumt, dass es tatsächlich zu einem Kuss zwischen ihm und Emma Fernlund (24) gekommen sei. Der zweifache Vater rechtfertigte den Kuss mit seinem angeblich stark alkoholisierten Zustand. Vier Wochen zuvor hatte sich seine Ehefrau Samira aufgrund seiner Untreue von ihm getrennt, was ihn schwer belastet habe. Um seine Gefühlslage während der Dreharbeiten zu bewältigen, habe er vermehrt zu Alkohol gegriffen – ein Verhalten, das er nun als Fehler bezeichnet.

Nadja Großmann, die ebenfalls Teil des Formats war und dabei mehrfach mit Serkan aneinandergeraten ist, reagierte auf dessen Erklärungsversuch mit deutlicher Kritik. In ihrer Instagram-Story ließ sie kein gutes Haar an dem Regensburger: "Immer diese Ausrede mit dem Alkohol, das kann doch wirklich keiner mehr ernst nehmen", kritisierte sie scharf. Weiter stellte sie klar, dass Serkan als Familienvater eine Vorbildfunktion habe und sich seiner Verantwortung bewusst sein müsse. Auch meinte die Reality-TV-Bekanntheit, jeder müsse vor einer Teilnahme wissen, ob er den Herausforderungen solcher Formate gewachsen sei. Zudem behauptete die Influencerin, dass bei den Dreharbeiten Alkohol zwar angeboten wurde, aber nie in derart übermäßigen Mengen, wie Serkan es darstellte.

Die Trennung von Samira scheint Serkan schwer zu schaffen zu machen. Erst kürzlich hatte der Reality-TV-Star in den sozialen Medien eine emotionale Botschaft an seine Noch-Ehefrau gerichtet und betont, wie sehr er um Veränderungen bemüht sei. Der 32-Jährige, der seit der Trennung weiterhin um seine Ehe und das Herz von Samira kämpft, hatte sich mehrfach entschuldigt und seine Bereitschaft bekundet, ein besserer Mensch werden zu wollen.

Collage: ActionPress / Hauter, Katrin, Instagram / nadja__1406 Collage: Serkan Yavuz und Nadja Großmann

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidatin Nadja Großmann

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025