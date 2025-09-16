So hoch ist das geschätzte Vermögen von Robert Redford (†89)

Hollywood trauert um Robert Redford (†89). Der gefeierte Schauspieler, Regisseur und Produzent verstarb im Alter von 89 Jahren. Während die genaue Todesursache weiterhin unklar bleibt, erinnern sich Fans und Weggefährten gleichermaßen an die beeindruckende Karriere des Filmstars, die über Jahrzehnte das Gesicht der Filmbranche prägte. Robert, der als Herzschmerz-Star der 1970er begann, war bis zuletzt ein angesehener Filmemacher und Aktivist. Seine Kultfilme wie "Zwei Banditen" mit Paul Newman (†83) bleiben unvergessen. Seine erfolgreiche Karriere verschaffte ihm ein großes Vermögen, das laut Celebrity Net Worth auf rund 170.837.960 Euro geschätzt wurde.

Neben seiner schauspielerischen Karriere, die ihm Millionen eingebracht hat, war Robert auch als Produzent und Regisseur äußerst erfolgreich. Mit Filmen wie "Die Unbestechlichen" und "Eine ganz normale Familie", für den er den Oscar für die beste Regie erhielt, baute er sich einen Ruf als Perfektionist und Visionär auf. Doch nicht nur vor und hinter der Kamera beeindruckte Robert: Auch mit der Gründung des Sundance Film Festivals setzte er einen Meilenstein in der Förderung von Independent-Filmen. Noch kurz vor seinem Tod wirkte er als ausführender Produzent bei der AMC-Serie "Dark Winds" mit.

Abseits seiner Arbeit auf der großen Leinwand führte Robert ebenfalls ein bemerkenswertes Leben. Sein Vermögen ermöglichte ihm nicht nur ein luxuriöses Leben, sondern gab ihm auch die Freiheit, seine Leidenschaft und Visionen in die Tat umzusetzen. Trotz seines Ruhmes blieb er stets bescheiden und widmete sich seinen Werten, insbesondere dem Umweltschutz und der Förderung junger Künstler. Roberts Vermächtnis wird in Hollywood und darüber hinaus weiterleben – durch seine Filme, Projekte und den enormen Einfluss, den er auf die Filmwelt hatte.

Getty Images Robert Redford, Oktober 2021

Actionpress / United Archives GmbH Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"

Getty Images Robert Redford im Februar 2019

