Sylvie Meis überflutet von Emotionen bei "Love Island VIP"

Sylvie Meis (47) hat bei Love Island VIP ihre Leidenschaft für das Moderieren neu entdeckt und bezeichnete die zweite Staffel der Show als ihr persönliches Highlight des Jahres 2025. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Moderatorin, dass sie diesmal stärker als je zuvor mit den Emotionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgefühlt habe. "Ich war dieses Mal mehr als sonst im Einsatz. Das hat meine Verbindung mit der ganzen Gruppe noch mehr gestärkt", erklärte sie. Besonders berührend war für sie das Finale, bei dem Sylvie die besondere Beziehung zu den Kandidaten deutlich spüren konnte.

Während der Staffel war Sylvie häufiger vor Ort im Haus, was ihr die Möglichkeit gab, noch mehr an der Dynamik und den Geschichten der Kandidaten teilzuhaben. "Die Connection war besonders", fasste sie ihre Zeit in der Show zusammen. Dieses intensive Miterleben und ihre verstärkte Präsenz haben die Zusammenarbeit für sie zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ohne Details oder "Storylines" zu spoilern, machte die Moderatorin klar, wie sehr sie das Projekt genossen hat und wie tief sie von den Schicksalen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berührt wurde.

Für Sylvie Meis ist "Love Island VIP" offenbar mehr als nur ein Job. Die Moderatorin blickt auf eine vielseitige TV-Karriere zurück, doch in diesem Jahr haben sie vor allem die emotionalen Momente mit den Kandidaten besonders geprägt. Abseits der Kameras ist Sylvie Mutter eines Sohnes und zeigt sich immer wieder als zugängliche und herzliche Persönlichkeit. Ihre Begeisterung für die Show und die Menschen dahinter steckt an – ein Engagement, das Fans auch in der neuen Staffel besonders zu schätzen wissen.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian van der Vaart, März 2025