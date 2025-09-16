"Wer wird Millionär?" lockt im Oktober mit dreifachem Gewinn

Günther Jauch (69) gibt bei Wer wird Millionär? erneut den Startschuss für die beliebte "3-Millionen-Euro-Woche". Vom 6. bis zum 9. Oktober sorgt die Quizshow auf RTL für Spannung in der Primetime. An vier aufeinanderfolgenden Abenden haben die Kandidaten die Möglichkeit, am Donnerstag im großen Finale dreifache Millionen abzuräumen, wie fernsehserien.de berichtet. Allein die Qualifikation dafür verlangt jedoch Nerven aus Stahl, denn mindestens 16.000 Euro Gewinn aus den Vorrunden sind nötig, um diese Chance überhaupt zu bekommen.

Das Besondere am Finale: Günther macht den Kandidaten ein riskantes Angebot. Wer bereit ist, einen Großteil des bisherigen Gewinns aufzugeben, darf unter verlockenden Bedingungen erneut antreten. Die Gewinnstufen werden dabei verdreifacht, was im besten Fall drei Millionen Euro bedeutet. Doch aufgepasst: Die gewagte Entscheidung kann dazu führen, dass man mit weniger nach Hause geht als zuvor erspielt. Der Termin für dieses spannende Show-Event scheint strategisch gewählt. Zeitgleich geht Sat.1 mit der neuen Staffel von Promi Big Brother an den Start. Damit kommt es zu einer direkten Konkurrenz in der begehrten Primetime.

Günther, der seit 1999 das Gesicht von "Wer wird Millionär?" ist, begeistert auch nach über zwei Jahrzehnten Millionen von Zuschauern. Die besondere Eventwoche, die 2022 ins Programm integriert wurde, hat sich schnell zu einem Highlight entwickelt und katapultiert die Quoten regelmäßig nach oben. Jauch selbst bleibt dabei gewohnt charmant und souverän. Im Finale muss er jedoch auch seinen Humor hintanstellen, um die Kandidaten durch die vielleicht nervenaufreibendsten Minuten ihres Lebens zu führen. Der Quizmaster, der privat eigentlich eher zurückgezogen lebt, beweist damit jedes Mal aufs Neue, warum er für viele als einer der beliebtesten Moderatoren Deutschlands gilt.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025