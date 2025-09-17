Fans sicher: Rihanna bestätigt das Geschlecht ihres Babys

Mit ihrem neuesten Instagram-Post scheint Rihanna (37) ihren Fans einen klaren Hinweis gegeben zu haben – zumindest, wenn es nach deren Meinung geht! Die Sängerin, die aktuell ihr drittes Kind mit ihrem Partner ASAP Rocky (36) erwartet, posiert auf dem Cover des Magazins HommeGirls in verschiedenen rosafarbenen Looks. Dazu schreibt sie: "HommeGirls Volume 14 – mit meiner nächsten Fashion-Ikone" und fügt ein Küken-Emoji hinzu. Ihre Follower sind sich daher einig: Sie bekommt eine Tochter! "Es wird also ein Mädchen!" und "Ein Mädchen? Bedeutet das, was ich denke, was es bedeutet?" lauten nur einige der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

Die Aufregung unter den Fans ist groß, denn offenbar fiebern viele mit Rihanna und ihrer wachsenden Familie mit. Bereits zuvor sorgten Anspielungen des Paares für Spekulationen, doch mit dieser farblichen und textlichen Umrahmung sehen viele Follower die endgültige Bestätigung. Weder Rihanna noch ASAP Rocky haben jedoch offiziell ein Statement abgegeben, das die Vermutungen der Fans untermauert. Die beiden gehen wie gewohnt entspannt mit dem öffentlichen Interesse an ihrem Familienglück um, was ihre Fangemeinde jedoch nicht davon abhält, jedes Detail zu analysieren.

Erst im Sommer brachte Rihannas Partner auf einem Red-Carpet-Event Fans zum Rätseln, als er ebenfalls auf die Möglichkeit eines Mädchens hinzudeuten schien. Als Moderator Kevin Frazier von Entertainment Tonight den Musiker auf dem roten Teppich fragte: "Ist das das Mädchen, auf das ihr gewartet habt?", antwortete Rocky mit einem breiten Lächeln: "Das ist es, Mann, das ist es." Der Künstler hielt dabei eine Schlumpfine-Puppe in die Höhe und fügte lachend hinzu: "Genau hier, du weißt schon, was ich meine." Rihanna selbst hielt sich damals noch bedeckt – doch ihr neuester Post heizt nun die Gerüchte weiter an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Rihanna, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025