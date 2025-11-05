Eric Danes Cousin läuft NYC-Marathon für ALS-Forschung

Eric Dane (52) feiert den beeindruckenden Einsatz seines Cousins Bennett Vazquez, der am vergangenen Wochenende am New York City Marathon teilgenommen hat. Der Schauspieler, der mit der Nervenkrankheit amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde, erhielt laut Just Jared durch die sportliche Aktion seiner Familie eine tatkräftige Unterstützung. Bennett widmete seinen Lauf der ALS-Forschung und sammelte mit einer Spendenseite Gelder für den Kampf gegen die Krankheit. Eric ließ es sich nicht nehmen, live am Streckenrand mitzufiebern, und begrüßte seinen Cousin voller Stolz im Zielbereich.

Auf Bennetts Spendenseite teilte dieser zuvor die emotionale Motivation hinter seinem Engagement: "Ich werde laufen, um meinen Cousin Eric Dane zu unterstützen, der im letzten Herbst diagnostiziert wurde. Die Beobachtung seines Kampfes hat unsere gesamte Familie stark beeinflusst. Dieser Lauf ist eine Gelegenheit, unsere Herausforderungen in etwas Positives zu verwandeln und einer Organisation beizutreten, die unsere Hoffnung im Umgang mit dieser Krankheit teilt." Mit einer beachtlichen Endzeit von drei Stunden und dreiundvierzig Minuten lief Bennett ins Ziel und wurde für seine Leistung mit einer Medaille geehrt. Eric teilte später auf Social Media ein Foto der beiden – Bennett mit seiner Medaille und Eric an seiner Seite, verbunden durch den gemeinsamen Moment.

Eric, bekannt aus Serien wie Grey's Anatomy und "The Last Ship", ist nicht nur als Schauspieler erfolgreich, sondern steht vor allem seiner Familie nah. Besonders seine beiden Töchter spielen eine zentrale Rolle in seinem Leben. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit schon in Interviews betont, dass sein familiärer Rückhalt für ihn von unschätzbarem Wert ist. Die Aktion seines Cousins verdeutlicht, wie stark der Zusammenhalt innerhalb ihrer Familie ist, insbesondere in schwierigen Zeiten. Gemeinsam hoffen sie, mit Bennetts Einsatz und den gesammelten Spenden einen kleinen, aber bedeutenden Beitrag im Kampf gegen ALS leisten zu können.

Instagram / bennett_vasquez Eric Dane und sein Cousin Bennett Vasquez lachen für ein gemeinsames Foto in 2025

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

