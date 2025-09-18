Das hat Fiona zu "Princess Charming"-Nessi über Kim gesagt

Bei ihrem Einzeldate schockierte Princess Charming-Kandidatin Fiona Vanessa Borck (28), auch "Nessi" genannt, mit einer brisanten Enthüllung über Konkurrentin Kim. Wie Fiona gegenüber ihrer Freundin nun kleinlaut zugab, behauptete sie, dass die beiden vor der Show gewusst hätten, dass sie zusammen teilnehmen würden – ein Verhalten, das selten gut ankommt. Doch damit nicht genug! In einem weiteren Gespräch rückt Fiona mit der ganzen Sprache heraus: Sie erzählte Nessi in der Off-Cam-Situation zudem, dass Kim angeblich als "Ersatz-Princess" geplant gewesen sei und sie gebeten habe, sie "bis zum Schluss" durchzuziehen.

Kim zeigt sich zutiefst getroffen und verwirrt über die von Fiona geteilten Informationen. "Hä, aber das ist ja so gar nicht gewesen. Warum sagst du sowas?", entgegnete sie fassungslos und machte klar, dass sie sich falsch dargestellt fühle. Das Vertrauen zwischen den beiden Frauen scheint völlig zerstört. Nach einem emotionalen Austausch zieht Kim eine bittere Bilanz: Für sie ist die Verbindung nicht mehr zu retten. "Die Freundschaft ist hinüber, zu 100 Prozent", äußerte sie entschlossen und distanziert sich endgültig von ihrer einstigen Freundin.

Schon in der vergangenen Folge gab es erste Zweifel an der Aufrichtigkeit der beiden Kandidatinnen. Nessi äußerte offen ihre Bedenken und sagte: "Ich habe Angst vor Schauspielerei. Ich habe ein ganz blödes Bauchgefühl und kann es nicht abstellen. Ich habe das Gefühl, als gebe es einen Plan." Besonders Kim musste sich den Verdacht anhören, nur für die Show da zu sein – was sie zu dem Zeitpunkt jedoch entschieden zurückwies: "Nessi, ich würde nichts machen für eine Show. Ich habe echte Gefühle und meine alles ernst. So viel kann ich dir sagen."

RTL / Fine Lohmann "Princess Charming"-Kandidatin Fiona und "Princess"-Nessi, 2025

Princess Charming, RTL+ Kim und Fiona bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025