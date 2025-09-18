Mit ihm knutscht Heidi Klum bei ihrem "HeidiFest" fremd

Im Münchner Hofbräuhaus dreht sich heute alles um Dirndl, Lederhosen und Schlagerklänge: Heidi Klum (52) lädt dort zu ihrem ganz eigenen Oktoberfest, dem "HeidiFest", ein. Die Generalprobe ist in vollem Gange, und bereits jetzt sorgt das Event für Schlagzeilen. Der Grund: Peter Kraus (86), einer der musikalischen Gäste des Abends, erhielt von dem Supermodel gleich zur Begrüßung einen Kuss, wie Kurier berichtet. Der Musiker nahm es mit Humor: "Da singt es sich gleich viel leichter", scherzte er. Wie wohl Ehemann Tom Kaulitz (36) darauf reagiert? Die Sendung wird heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Neben dem 86-Jährigen sorgen zahlreiche weitere Stars aus der Schlager- und Partyszene für Unterhaltung. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf Auftritte von Nik P. (63), Jürgen Drews (80), Michelle (53) und der Hermes House Band freuen. Auch internationale Acts wie die Weather Girls rocken die Bühne. Die Mischung aus Gesang, Tanz und bayerischer Feststimmung lässt keinen Zweifel daran, dass die vierfache Mama das Münchner Hofbräuhaus heute Abend in einen Ort des ausgelassenen Feierns verwandeln wird.

Für Heidi gehört es längst zum Erfolgsrezept, nicht nur in der Mode-, sondern auch in der Entertainment-Welt zu glänzen. Ob als Gastgeberin von Germany's Next Topmodel oder mit kreativen Formaten wie ihrem jährlichen Halloween-Event – die 52-Jährige steckt viel Leidenschaft in ihre Projekte. Das "HeidiFest" soll sie sogar ganz alleine eingefädelt haben, wie Tobias Ranzinger, Pressesprecher des Hofbräuhauses, gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news vor wenigen Wochen verriet: "Es war Heidis Idee! Sie hat das im letzten Jahr bei einem Besuch im Hofbräuhaus geäußert."

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Peter Kraus im April 2022 in Wien

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025