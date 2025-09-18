Mit Marco Cerullo? Julia Römmelt wünscht sich eine Beziehung

Julia Römmelt (31) heizt derzeit die Gerüchteküche an, dass zwischen ihr und dem Reality-TV-Star Marco Cerullo (36) mehr sein könnte. Die Spekulationen nahmen Fahrt auf, als keine Geringere als Marcos Ex, Christina Grass (37), auf Instagram über die mögliche Verbindung plauderte. Zuvor hatte Marco eine Story gepostet, die auf Nähe zu Julia schließen ließ. Die Influencerin selbst äußerte sich bereits davor auf ihrem Instagram-Profil und erklärte, dass sie aktuell "mehr als je zuvor" für eine Beziehung bereit sei. "Für mich heißt es, endlich anzukommen, Geborgenheit zu spüren und Liebe wirklich zu leben", erklärte sie und fügte hinzu: "Vielleicht ist das Gefühl schon näher, als man denkt…"

Auch wenn Julia bislang nicht direkt über Marco gesprochen hat, könnten die Worte seiner Exfreundin durchaus Gewicht haben. Christina Grass, die lange an seiner Seite war und außerdem gut mit Julia befreundet ist, heizte die Spekulationen mit ihren Kommentaren weiter an. Sie zeigte sich enttäuscht und warf Julia vor, sie belogen zu haben. Marco selbst hält sich dagegen zurück und schrieb in seiner Story: "Moin Freunde. Wenn's schon wieder bodenlos wird, meld ich mich mal später dazu."

Schon früher teilte Julia, die vor allem durch ihre Teilnahme bei Beauty & The Nerd bekannt ist, was sie sich von einer Partnerschaft erhofft: Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und echtes Interesse. Es scheint, als habe Julia in Sachen Liebe und Beziehungen klare Prinzipien. Ob Marco diese Erwartungen erfüllt und ob sich aus den Spekulationen tatsächlich eine Romanze entwickelt, bleibt nun abzuwarten. Währenddessen rätseln die Fans eifrig, ob sich hinter den Gerüchten mehr verbirgt.

Collage: Instagram / juliaroemmelt, IMAGO / Gartner Collage: Julia Römmelt und Marco Cerullo

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model