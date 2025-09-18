Prinzessin Charlotte tritt in Mamas musikalische Fußstapfen

Prinzessin Charlotte (10) scheint nicht nur das elegante Gespür ihrer Mutter, Prinzessin Kate (43), geerbt zu haben, sondern auch deren musikalisches Talent. Wie Prinz William (43) bei einem Besuch der Jugendorganisation "Spiral Skills" in London verriet, hat die zehnjährige Royal das Klavierspielen für sich entdeckt. "Charlotte ist ein echtes Talent am Klavier", sagte er laut oe24 und ergänzte, dass auch ihre Brüder Prinz George (12) und Prinz Louis (7) Musikunterricht nehmen. Mit einem Augenzwinkern gestand William: "Ich kann kein Instrument spielen."

Musik spielt in der royalen Familie offenbar eine wichtige Rolle, besonders bei den jüngeren Mitgliedern. Kate selbst hat mit eigenen Klavierauftritten bereits ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt, und es scheint, als würde Charlotte in ihre Fußstapfen treten. Für die Prinzessin könnte das Klavierspiel zu einer lebenslangen Leidenschaft werden. Die musikalische Atmosphäre im Hause Cambridge wird dabei durch die Talente aller Familienmitglieder bereichert – William ausgenommen.

Prinzessin Charlotte begeistert immer wieder mit ihrer charmanten Persönlichkeit und zeigt sich trotz königlicher Verpflichtungen stets altersgerecht bodenständig. Gemeinsam mit ihren Geschwistern ist sie häufig bei öffentlichen Auftritten zu sehen, bei denen sie bereits eine bemerkenswerte royale Gelassenheit zeigt. Ihre Mutter, die sich seit Jahren aktiv für frühkindliche Entwicklung engagiert, dürfte dieses geteilte Interesse besonders freuen. Kates Liebe zur Musik hat in ihrer Tochter nun also eine würdige Nachfolgerin gefunden.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2025

