Tanja Makarić ist raus: Nessi Borck führt Podcast alleine

Das beliebte Podcast-Duo Vanessa Borck (28) und Tanja Makarić (28) ist Geschichte. Vanessa, besser bekannt als Nessi, verkündete jetzt auf ihrem YouTube-Kanal, dass sie den gemeinsamen Podcast "Girls Girls" künftig alleine weiterführen wird. "Der Podcast geht in eine neue Richtung", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit. Sie wolle das Format mit spannenden Gästen an ihrer Seite beleben oder auch allein in Solo-Folgen glänzen. "Für mich ist das ein großer Schritt und ich freue mich sehr auf alles, was kommt", so Vanessa weiter.

Unklar bleibt bisher, ob sich Tanja, die sich bislang mit Nessi die Moderation des Podcasts teilte, vollkommen zurückziehen wird oder ob es gelegentliche Gastauftritte geben könnte. Tanja erwartet derzeit ihr erstes Kind, was möglicherweise Auswirkungen auf ihre Entscheidung hatte, den Podcast vorerst ruhen zu lassen. Fans des Formats dürfen sich nun jedenfalls auf einen frischen Wind bei "Girls Girls" einstellen.

Dass Tanja gerade wohl andere Prioritäten setzt, überrascht ihre Fans kaum. Erst vor wenigen Wochen hatte sie ihre Community daran teilhaben lassen, wie belastend die letzten Monate ihrer Schwangerschaft sein können. Eine gesundheitliche Schrecksituation, in der sie sich sogar in ärztliche Obhut begab, zeigte deutlich, dass sie und ihr Baby in dieser Zeit besonders viel Ruhe benötigen. Diese Ereignisse könnten ein zusätzlicher Faktor gewesen sein, der sie dazu bewogen hat, sich aus der gemeinsamen Podcast-Arbeit zurückzuziehen. Zu den Gründen für Tanjas Rückzug äußerten sich die beiden Frauen bisher nicht.

Instagram / nessiontour Nessiontour und Tanja Makarić, Podcast-Duo

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

