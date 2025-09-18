Ungewöhnlich: So soll Robert Redford beerdigt werden

Hollywood nimmt Abschied von einem der größten Ikonen des Filmgeschäfts: Robert Redford (†89), bekannt aus Klassikern wie "Die Unbestechlichen" und "Jenseits von Afrika", ist am 16. September 2025 verstorben. Der Oscargewinner schlief friedlich in seinem Zuhause in Utah ein. Ganz nach seinem Wunsch wird es eine unauffällige Beerdigung geben, wie RadarOnline berichtet. "Keine roten Teppiche, keine Kameras, kein Hollywood-Zirkus. Die Familie bittet um Privatsphäre", soll eine Sprecherin der Familie gegenüber der Plattform bestätigt haben. Roberts Ehefrau Sibylle, seine Töchter Shauna und Amy sowie seine sieben Enkelkinder werden sich für eine private Zeremonie in den Bergen Utahs versammeln, um Abschied zu nehmen.

Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter zu Wort, um dem Schauspieler Tribut zu zollen. Besonders bewegend waren die Worte von Nell Newman, Tochter von dem 2008 verstorbenen Paul Newman (†83), mit dem der Schauspieler zwei Filme drehte. In einem Interview mit dem Magazin People sprach sie über die lebenslange Freundschaft der beiden Hollywoodstars. "Es war eine Filmfreundschaft, die zu einer echten Verbindung wurde", erzählte sie. Außerdem betonte sie seinen "guten Einfluss" auf ihren Vater in Umweltthemen.

Auch Superstar Leonardo DiCaprio (50) würdigte den Einfluss des verstorbenen Künstlers auf die Filmbranche. Während der Premiere seines neuen Films "One Battle After Another" in London sprach er von einem "sehr traurigen Tag", wie Daily Mail berichtet. Er bewunderte Robert nicht nur für seine Leistungen als Schauspieler, sondern auch für seine Arbeiten als Regisseur. Filme wie "Die Unbestechlichen" hätten das Genre des politischen Thrillers geprägt. Doch bei aller Berühmtheit blieb Redford, so betonen Freunde und Familie, immer bescheiden.

Getty Images Robert Redford, Schauspieler

IMAGO / Cinema Publishers Collection Robert Redford und Paul Newman in "Butch Cassidy und Sundance Kid", 1969

