Vaterschaftsdrama um Cardi Bs Partner Stefon Diggs

Stefon Diggs, bekannt als NFL-Star, steht aktuell im Zentrum eines Vaterschaftsdramas. Aileen Lopera, auf Social Media auch als Lord Gisselle bekannt, hat laut Page Six im Dezember 2024 einen Antrag beim Superior Court of California in Los Angeles eingereicht, um eine gerichtliche Klärung der Elternschaft zu erwirken. Bei ihrer Klage geht es um ihre Tochter Charliee Harper, die am 2. April geboren wurde. Aileen ist der Überzeugung, dass Stefon der Vater des Kindes ist, und fordert das alleinige Sorgerecht sowie Stefons Übernahme aller Kosten für die Schwangerschaft und Geburt. Eine Stellungnahme von Stefon ließ nicht lange auf sich warten.

Der aktuelle Spieler der New England Patriots äußerte in seinen im Juli eingereichten Gerichtsdokumenten Zweifel an der Vaterschaft und forderte einen DNA-Test, um Klarheit zu schaffen. Sollte sich herausstellen, dass er tatsächlich der Vater ist, möchte Stefon eine gemeinsame rechtliche und physische Obhut teilen und schlägt vor, die finanziellen Belastungen der Schwangerschaft und die Anwaltskosten gerecht aufzuteilen. Die Vaterschaftsklage tritt in einem Moment in Stefons Leben auf, in dem er eine neue Beziehung mit der Rapperin Cardi B (32) genießt, die derzeit ebenfalls ein Kind von ihm erwartet. Die beiden machten ihre Partnerschaft erst im Mai öffentlich.

Cardi B selbst hatte kürzlich in einem Interview mit Gayle King (70) ihre Schwangerschaft bekannt gegeben und ihre Vorfreude zum Ausdruck gebracht. Mit dieser Schwangerschaft wird das gemeinsame Kind von Cardi B und Stefon ihr viertes Kind und sein zweites, sollte Charliee Harper tatsächlich biologisch seine Tochter sein. Cardi B, die zuvor mit Offset (33) verheiratet war, ist bereits Mutter von drei Kindern aus dieser Beziehung. Nach turbulenten Jahren mit Offset scheint die Musikerin in Stefon einen neuen Partner und Familienvater gefunden zu haben. Die jüngsten Schlagzeilen über den NFL-Star dürften die Dynamik ihrer frischen Beziehung aber ordentlich anheizen.

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

