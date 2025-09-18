Verlobungsring im Meer: Wütender Nikola Glumac kontert Spott

Nikola Glumac (29) und seine Verlobte Kim Virginia Hartung (30) sorgen erneut für Schlagzeilen, nachdem ihr romantischer Heiratsantrag eine unerwartete Wendung nahm. Der Realitystar hatte seiner Liebsten während einer actionreichen Jetski-Tour die Frage aller Fragen gestellt. Doch das Glück wurde von einem Missgeschick überschattet: Der kostbare Verlobungsring landete im Meer und ist seither unauffindbar. Während das Paar über den Verlust trauert, lassen einige Fans kein gutes Haar an Nikola. Auf Instagram sah sich der 29-Jährige mit Spott und bissigen Kommentaren konfrontiert.

Ein User unterstellte ihm sarkastisch: "Schön mit Absicht reingeschmissen, sieht man doch." In seiner Instagram-Story machte Nikola seinem Ärger über die gehässigen Reaktionen Luft: "Boah, ganz ehrlich Leute, ich finde solche Aussagen echt das Allerletzte... Wie kann man so empathielos sein und sich so sehr über das Unglück von jemandem freuen?" Für ihn ist der Verlust des Rings alles andere als lustig, wie er seinen Followern klar machte.

Nikola und Kim haben sich in der Vergangenheit nicht gescheut, ihre Höhen und Tiefen öffentlich zu teilen. Ihre Liebesgeschichte ist geprägt von emotionalen Momenten und einem turbulenten Alltag. Der Jetski-Antrag sollte eine unvergessliche Erinnerung schaffen – ein Plan, den das Schicksal durch die unerwarteten Ereignisse durchkreuzte. Dennoch steht Kim ihrem Partner zur Seite und betonte, dass es letztlich nicht der materielle Wert des Rings sei, der zählt, sondern die liebevolle Geste dahinter. Das Paar scheint trotz kleiner Pannen in Hochzeitslaune zu bleiben – auch ohne den Ring.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar